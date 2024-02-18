Прем’єр Нідерландів порадив Європі «припинити скиглити через Трампа»

Рютте нагадав, що Євросоюз має витрачати більше коштів на оборону не лише через погрози Трампа

Європа повинна припинити скиглити через кандидата в президенти США Дональда Трампа. Натомітсь краще зосередитися на допомозі Україні. Таку думку висловив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає Reuters.

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Видання нагадало, що нещодавно Трамп пригрозив, що в разі переобрання на посаду президента він не буде захищати союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону. Ця заява викликала ажіотаж у Європі.

«Ми повинні припинити стогнати, скиглити і нити про Трампа. Це залежить від американців. Я не американець, я не можу голосувати в США. Ми повинні працювати з тим, хто перебуває на танцполі», – наголосив Рютте.

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На його думку, Європа в будь-якому разі повинна витрачати більше коштів і зусиль на оборону, зокрема нарощувати виробництво боєприпасів, і не лише тому, що Трамп може знову обійняти пост очільника США. Рютте нагадав, що важливо не забувати про підтримку України, оскільки це стосується й інтересів Європи.

Нагадаємо, що колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів. Реагуючи на слова Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, «США залишаться сильним і відданим союзником НАТО».

До слова, за повідомленням Bloomberg, «мирний план» Трампа, який він має намір втілити у життя у разі повернення до Білого дому, передбачає тиск на Україну та Росію задля негайних переговорів.