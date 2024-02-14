Країни НАТО збільшують витрати на оборону після заяв Трампа

Столтенберг раніше попередив у відповідь на коментарі Трампа, що «будь-яке припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підриває всю нашу безпеку»

Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів

Очікується, що цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО збільшать витрати на оборону – 2% ВВП. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Bloomberg.

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«Проте деякі союзники ще мають пройти шлях», – сказав Столтенберг і додав, що країни «досягають реального прогресу».

Заява була зроблена у той час, коли Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за заяву, що той дозволить Росії атакувати членів НАТО, які не витратили кошти. Президент США назвав ці висловлювання «небезпечними» та «антиамериканськими».

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Столтенберг раніше попередив у відповідь на коментарі Трампа, що «будь-яке припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підриває всю нашу безпеку».

Члени Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» під керівництвом США, яка координує постачання зброї приблизно 50 країнам, зустрінуться у Брюсселі 14 лютого, а наступного дня зберуться міністри оборони країн НАТО.

За словами високопоставленого дипломата НАТО, перспектива повернення Трампа до Білого дому спровокувала активні розмови серед союзників про те, що Європа може зробити, щоб гарантувати, що США будуть інвестувати у трансатлантичну безпеку.

Крім збільшення видатків на оборону та допомоги Україні, союзникам також необхідно приділяти більше часу роботі над питаннями, які президент США визнає важливими, включаючи Китай, сказав анонімний дипломат.

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Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів. Реагуючи на слова Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, «США залишаться сильним і відданим союзником НАТО».