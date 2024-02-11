Генсек НАТО відреагував на слова Трампа про залякування союзників

Західні чиновники розкритикували Трампа після його заяви

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів. Про це пише Reuters.

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«Будь-яке припущення, що союзники не будуть захищати один одного, підриває всю нашу безпеку, зокрема безпеку США, і піддає американських і європейських солдатів підвищеному ризику. Будь-яка атака на НАТО отримає об'єднану і рішучу відповідь», – заявив Столтенберг.

Реагуючи на слова Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, «США залишаться сильним і відданим союзником НАТО».

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Західні чиновники також розкритикували Трампа. МЗС Німеччини розмістило повідомлення «Один за всіх і всі за одного» з хештегом #StrongerTogether на своєму акаунті X.

«Девіз НАТО «один за всіх, усі за одного» – це конкретне зобов'язання. Підрив довіри до країн-членів Альянсу означає ослаблення всього НАТО. Жодна виборча кампанія не може бути виправданням для гри з безпекою Альянсу», – написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші. Білий дім заперечив заяву експрезидента США Дональда Трампа.

До слова, Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.