Прем'єр Словаччини заявив про нову спробу замаху на нього

Фіцо стверджує, що на одному з заходів, де він був присутній, виявили людину з повністю зарядженим пістолетом

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє, що на нього вже вдруге намагалися скоїти замах. Про це глава словацького уряду сказав в інтерв’ю Standard.

Фіцо стверджує, що інцидент стався 6 жовтня у місті Дуклі, куди він їздив з нагоди святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції у Другій світовій війні. На заході були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, в тому числі президент Петер Пеллегріні і сам Фіцо.

«Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача. Було виявлено, що в нього був повністю заряджений пістолет», – розповів словацький прем'єр.

Також Фіцо пригадав замах, який стався у травні в місті Гандлова, кажучи, що тоді йому «дуже пощастило». Він назвав нападника Юрая Цинтулу політичним активістом «певної політичної партії», який «відвідував певні мітинги, де був дуже активний».

За словами Фіцо, рішення Цинтули про замах в Гандлові не було імпульсивним. «Тричі він приходив на публічні зібрання, де був присутній і я. Три рази він приходив туди зі зброєю», – зазначив він.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Цинтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує.

Цинтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і вибачився перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.