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Шмигаль назвав стратегічне завдання України на наступний рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шмигаль назвав стратегічне завдання України на наступний рік
Україна з 2022 року наростила виробництво зброї в п'ять разів
фото з відкритих джерел

Україна має на меті побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів

На закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, серед стратегічних завдань України – це посилення далекобійності української зброї. «Аби в європейській частині Росії не було жодного безпечного місця, куди б не могли прилетіти «уламки» наших дронів і ракет», – додав глава уряду.

Як зазначив Шмигаль, наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. 

«Наша мета – побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів. Президент України чітко сформулював наше стратегічне завдання: «демократія має бути краще озброєна, ніж тиранія». Україна має надійну підтримку партнерів. Оборонні компанії з різних куточків світу вже заходять на український ринок, будують виробництва, планують інвестиції та партнерства з нашими зброярами», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони.

До слова, президент Зеленський заявив, що українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також, за словами президента, нова балістична ракета в Україні успішно пройшла випробування.

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Теги: Денис Шмигаль прем’єр-міністр озброєння зброя боєприпаси

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