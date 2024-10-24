Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico

Традиційно противниками виступають Словаччина та Угорщина, уряди яких є прокремлівськими

Кілька країн-членів НАТО виступають проти того, щоб запросити Україну до альянсу, про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у Вашингтоні та НАТО.

За інформацією видання, Німеччина та США є одними з найбільших країн, які поки що не поспішають підтримувати заклик президента Зеленського щодо негайного запрошення України до НАТО. Вони побоюються, що це може втягнути їх у війну з Росією.

Також проти виступають Угорщина та Словаччина, чиї лідери займають прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на військову допомогу Україні та вийшов з програми НАТО з постачання зброї Києву. А словацький прем'єр Роберт Фіцо нещодавно заявив, що вступ України до НАТО може стати причиною для Третьої світової війни і запевнив, що ніколи не підтримає це рішення.

Один з представників НАТО повідомив, що проти запрошення України до альянсу також виступають Бельгія, Словенія та Іспанія, але вони неактивно висловлюють свою позицію і ховаються за спинами США та Німеччини.

Інший співрозмовник пояснив, що ці країни підтримують вступ України до НАТО теоретично, але коли справа дійде до реальних дій, вони почнуть відкрито виступати проти цього. Це ставить їх у конфлікт з такими країнами, як Польща та Балтійські держави, які більш активно підтримують ідею приєднання України.

Представники, які спілкувалися з Politico, підкреслили, що США та Німеччина не виключають можливість вступу України до НАТО в майбутньому, проте адміністрація Байдена дотримується позиції, що це питання має вирішуватися після закінчення війни, без конкретних термінів.

Нагадаємо, військово-морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використанням безпілотних систем під час морських операцій під назвою REPMUS 24.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Туреччина має право співпрацювати з країнами БРІКС. Про це він сказав під час пресконференції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість країн Північноатлантичного альянсу демонструють консенсус у питанні запрошення України до НАТО.