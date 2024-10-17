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Зеленський підтвердив першу розмову з Фіцо у Брюсселі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський підтвердив першу розмову з Фіцо у Брюсселі
Зеленський заявив, що задоволений наявністю діалогу між Києвом і Братиславою
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський на полях зустрічі Європейської ради в Брюсселі вперше поспілкувався з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на полях зустрічі Європейської ради в Брюсселі він вперше поспілкувався з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо й підкреслив, що варто підтримувати «нормальні стосунки» між державами. Про це він розповів журналістам після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Європейська правда».

Зеленського попросили прокоментувати заяву Фіцо про те, що запрошення України в Північноатлантичний альянс «не буде безплатним» і запитали, чи розмовляв він із делегацією Словаччини.

Зеленський підтвердив, що у четвер спілкувався з Робертом Фіцо, а деталі розмови залишаться «між ними». 

«Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні – слава Богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити», – сказав Зеленський.

Також він додав, що задоволений, що між Києвом і Братиславою залишається діалог.  

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною.  Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

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Теги: Фіцо Словаччина Україна Володимир Зеленський

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