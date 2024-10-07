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Фіцо запропонував вдарити ракетою по Брюсселю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фіцо запропонував вдарити ракетою по Брюсселю
Фіцо: Замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися
фото з відкритих джерел

Словацький прем'єр запропонував, щоб одна з ракет «розбила якийсь фонтан в Брюсселі», аби члени Європарламенту перестали підтримувати передачу Україні далекобійної зброї

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо висловився про передачу Україні далекобійних ракет. Політик заявив, що деякі члени Європарламенту «з легкістю весняного вітерця» говорять про передачу Україні ракет таким чином «заохочуючи війну продовжуватися». Про це політик заявив під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції, пише Hlavný Denník.

«Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися», – сказав Фіцо.

Також Фіцо під час своєї промови згадав про Брюссель, запропонувавши «вдарити ракетою по якомусь фонтану», аби політики «зрозуміли, про що, власне, йдеться».

«І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться», – сказав Фіцо.

Крім того, прем'єр наголосив на тому, що потрібно «просити всіх зупинити війну».

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели другі міжурядові консультації.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО. Фіцо звинуватив Захід у тому, що він нібито хоче «поставити росіян на коліна» і тому продовжує війну в Україні. Політик підкреслив, що в Україні відбувається військовий конфлікт, у якому гинуть слов'яни, а Європа, за його словами, суттєво підтримує ці «вбивства».

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Теги: Фіцо ракета Європейський союз Словаччина війна зброя Європарламент

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