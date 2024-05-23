Замах на Фіцо: нападник хотів змінити політику Словаччини щодо України – Pravda

Цінтула заявив, що його непокоїло ставлення прем’єра Словаччини до Росії та Угорщини

71-річний Юрай Цінтула підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Нападник, зокрема, був не згоден з політикою нинішнього уряду, як-от переслідуванням працівників культури та ЗМІ.

Цінтула також розповів, що його непокоїло ставлення прем’єра Словаччини до Росії та Угорщини та нібито його дружні стосунки з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Окрім цього, чоловік не розділяв політику Фіцо щодо ЄС, а також хотів, щоб Україні надавали більше військової допомоги.

Через це він вирішив «помститися». За два дні до нападу Цінтула підготував два магазини для пістолета чеського виробництва CZ-75, яким володів на законних підставах. Згодом зловмисник заявив, що не хотів вбивати Фіцо, а хотів лише завдати шкоди його здоров'ю, щоб політик не зміг обіймати посаду прем'єра.

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і вибачився перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

Обвинувачений також зізнався, що не повинен був стріляти в прем'єра і йому варто було подарувати Фіцо свою книгу, в якій висловлюється незгода з його політикою. Цю книгу «Послання для жертви» нападник взяв із собою на місце інциденту.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, Фіцо робили операцію, яка тривала понад 3,5 години.

Як повідомлялося, Стан глави уряду Словаччини Роберта Фіцо, на якого 15 травня було скоєно замах, залишається важким, заявив віце-прем'єр та міністр оборони країни Роберт Каліняк.

До слова, письменник Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство.