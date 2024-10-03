Головна Світ Політика
search button user button menu button

Роберт Фіцо відновить співпрацю з Росією

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Роберт Фіцо відновить співпрацю з Росією
Фіцо і надалі хоче продовжувати купувати російський газ і нафту і зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що  відновить відносини з Росією, якщо війна в Україні закінчиться під час його перебування на посаді лідера

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив намір відновити економічні та стандартні відносини з Росією після завершення війни в Україні. Під час пресконференції Фіцо наголосив, що якщо війна закінчиться під час мандату його уряду (2023-2027 роки), він докладе зусиль для відновлення співпраці з Москвою. Про це повідомляє Politico. 

Фіцо також підтвердив бажання продовжувати купувати російський газ і нафту, а також зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну. Ця заява прозвучала напередодні спільного засідання урядів Словаччини та України, на якому Братислава планує переконати Київ зберегти свій статус транзитера російського газу.

Крім того, у липні Словаччина та Угорщина тимчасово призупинили постачання нафти через санкції України проти російської компанії «Лукойл». Попри це, обсяги постачання залишаються незмінними через інші російські компанії, що викликало політичну напругу між країнами та звернення до Єврокомісії щодо торговельної угоди з Україною.

Читайте також:

Теги: Угорщина війна Словаччина санкції міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams
Канада передасть Україні систему Nasams: названа дата
5 вересня, 20:31
Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
10 вересня, 20:15
Частково зруйнований готель у Миколіївці, 8 вересня 2024 р.
Окупанти зруйнували готель на Донеччині: з-під завалів вилучено двох загиблих
8 вересня, 14:13
Путін найбільше боїться росіян, переконаний Зеленський
Зеленський назвав єдину річ, якої боїться Путін
15 вересня, 20:40
Зеленський зауважив, що Україна активно працюємо над «планом перемоги»
Президент повідомив, коли буде готовий український «план перемоги»
21 вересня, 11:00
Мінцифри: Електронне резидентство — важливий та революційний проєкт для економіки, та постійні додаткові надходження в бюджет
Мінцифри запустило е-резидентство: громадяни яких країн можуть користуватися послугою
27 вересня, 16:40
Bloomberg зазначає, Путін завжди був готовий порушувати перемир'я та угоди і відступати, коли бачив у цьому стратегічну вигоду
Що дасть Україні перемир’я з Росією: Bloomberg спрогнозував наслідки
30 вересня, 10:23
Міністр нагадав, що механізм бронювання у країні існує, і заброньовано вже мільйон чоловіків
Механізм економічного бронювання викликає нерозуміння з боку військових – Марченко
1 жовтня, 11:40
Підполковник Андрій Мороз наголосив, що кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують
Чи можливе закінчення війни без мобілізації? Відповідь ТЦК
30 вересня, 18:39

Політика

Україна закликає трибунал у Гаазі примусити Росію знести Кримський міст
Україна закликає трибунал у Гаазі примусити Росію знести Кримський міст
Пентагон прокоментував збиття союзниками ракет в Ізраїлі та Україні
Пентагон прокоментував збиття союзниками ракет в Ізраїлі та Україні
Роберт Фіцо відновить співпрацю з Росією
Роберт Фіцо відновить співпрацю з Росією
Індія вивчає досвід війни в Україні для модернізації власної армії
Індія вивчає досвід війни в Україні для модернізації власної армії
У Відні люди вийшли на протести через загрозу приходу ультраправих до влади
У Відні люди вийшли на протести через загрозу приходу ультраправих до влади
Маск роками таємно фінансував праві рухи, що критикували адміністрацію Байдена – Reuters
Маск роками таємно фінансував праві рухи, що критикували адміністрацію Байдена – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
18K
Німеччина вводить жорсткі правила для біженців з України
3511
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
3315
«Промислові кошмари» Європи стають реальністю – Bloomberg
2144
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ

Новини

4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Вчора, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Вчора, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Вчора, 05:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua