Роберт Фіцо відновить співпрацю з Росією

Фіцо і надалі хоче продовжувати купувати російський газ і нафту і зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відновить відносини з Росією, якщо війна в Україні закінчиться під час його перебування на посаді лідера

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив намір відновити економічні та стандартні відносини з Росією після завершення війни в Україні. Під час пресконференції Фіцо наголосив, що якщо війна закінчиться під час мандату його уряду (2023-2027 роки), він докладе зусиль для відновлення співпраці з Москвою. Про це повідомляє Politico.

Фіцо також підтвердив бажання продовжувати купувати російський газ і нафту, а також зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну. Ця заява прозвучала напередодні спільного засідання урядів Словаччини та України, на якому Братислава планує переконати Київ зберегти свій статус транзитера російського газу.

Крім того, у липні Словаччина та Угорщина тимчасово призупинили постачання нафти через санкції України проти російської компанії «Лукойл». Попри це, обсяги постачання залишаються незмінними через інші російські компанії, що викликало політичну напругу між країнами та звернення до Єврокомісії щодо торговельної угоди з Україною.