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Глава Єврокомісії відмовилася зустрічатися з прем'єром Сербії через його зв’язки з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава Єврокомісії відмовилася зустрічатися з прем'єром Сербії через його зв’язки з РФ
Фон дер Ляєн відмовилася від зустрічі з прем'єром Сербії, бо той хотів зміцнити співпрацю з Росією
фото з відкритих джерел

Причиною скасування зустрічі став анонс розмови сербського прем'єра з міністром економічного розвитку Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не захотіла зустрічатися з прем'єром Сербії Мілошем Вучевичем під час візиту до Белграда. Про це повідомляє N1.

Як розповів виданню представник Єврокомісії, було зроблено висновок, що у зустрічі фон дер Ляєн з Вучевичем немає сенсу. Причиною скасування зустрічі став анонс зустрічі сербського прем'єра з міністром економічного розвитку Росії Максимом Решетніковим. В анонсі стверджувалося, що під час зустрічі сторони хочуть зміцнити співпрацю між РФ та Сербією у сфері економіки і не лише.

Уряд направив ЗМІ повідомлення про підсумки зустрічі Вучевича з Решетниковим, але на офіційному сайті його не оприлюднили. У повідомленні сказано, що чиновники «обговорили подальше зміцнення економічної та спільної співпраці».

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію.

Раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини.

Як повідомлялося, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.

До слова, президент Сербії Александар Вучич заявив, що вперше за 2,5 роки поговорив із главою Росії Володимиром Путіним. Приводом для розмови стало відзначення 80-ї річниці визволення Белграда. Вучич заявив, що у них з Путіним була «хороша, відкрита, довга та змістовна розмова».

Президент Сербії дякував Путіну «за те, що Росія забезпечила достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими».

 

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Теги: Урсула фон дер Ляєн прем’єр-міністр Сербія росіяни міністр дипломатичний конфлікт

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