Угорського прем'єра Мадяра звинуватчено у шантажі та домашньому насильстві

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр опинився в центрі скандалу після заяв його колишньої дружини

До прокуратури Угорщини надійшли дві заяви щодо Петера Мадяра після свідчень його колишньої дружини, ексміністерки юстиції Юдіт Варги

Проти прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра подали дві заяви про можливе вчинення злочинів, пов'язаних із вимаганням та домашнім насильством. Підставою стали свідчення його колишньої дружини, ексміністерки юстиції Юдіт Варги, яка розповіла про ймовірні погрози та психологічний тиск під час їхнього шлюбу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Magyar Nemzet.

Першу заяву до Центральної слідчої прокуратури Угорщини подала колишня депутатка парламенту від партії «Фідес» Ілона Екеш. Вона просить перевірити можливі факти вимагання та домашнього насильства з боку глави уряду.

Звернення ґрунтується на свідченнях Юдіт Варги, які вона цього тижня надала парламентській слідчій комісії, а також на матеріалах, оприлюднених у засобах масової інформації.

За твердженням заявниці, у січні 2023 року Мадяр таємно записав розмову з тодішньою дружиною в їхньому спільному помешканні. Варга нібито не знала про запис і не давала згоди на його створення.

У заяві стверджується, що згодом політик використовував аудіозапис для тиску на дружину. Зокрема, він нібито погрожував домогтися її ув'язнення або зруйнувати її життя, якщо вона продовжить процедуру розлучення чи відмовиться від запропонованих ним умов поділу майна та визначення місця проживання дітей.

Як зазначає Екеш, погрози могли тривати із січня 2023 року до березня 2024-го. За її версією, через психологічний тиск Варга була змушена відкладати розлучення або погоджуватися на невигідні для себе домовленості, що могло спричинити матеріальні збитки.

Заявниця попросила прокуратуру витребувати аудіозапис, перевірити обставини його створення, можливі маніпуляції з матеріалом та дослідити докази ймовірних погроз.

Другу заяву до столичної слідчої прокуратури подав колишній член партії «Фідес» Іштван Теньї-молодший. Він також закликав правоохоронців перевірити свідчення Юдіт Варги та встановити, чи містять описані нею обставини ознаки кримінальних правопорушень.

Водночас подання заяв до прокуратури саме по собі не означає доведення вини Мадяра. Інформації про повідомлення йому про підозру або початок кримінального провадження в наведених джерелах немає.

Нагадаємо, у березні 2024 року Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис розмови з Юдіт Варгою, під час якої вона розповідала про ймовірне втручання оточення Віктора Орбана в корупційне розслідування.