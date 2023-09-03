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Чи видасть Україна Коломойського США? Лещенко пояснив ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи видасть Україна Коломойського США? Лещенко пояснив ситуацію
Запитів на екстрадицію Коломойського до США не надходило в Україну
фото: Ян Доброносов/Facebook

Коломойський є громадянином Ізраїлю та Кіпру, громадянства України його позбавлено

Україна не видаватиме Сполученим Штатам Америки олігарха Ігоря Коломойського, котрого 2 вересня суд відправив під арешт. Про це пише екснардеп, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко. За його словами, як видно з матеріалів справи, Коломойський є громадянином Ізраїлю та Кіпру, громадянства України його позбавлено.

Чи видасть Україна Коломойського США? Лещенко пояснив ситуацію фото 1

Однак олігарха на відправлять до Америки не через це. Головна причина – запитів на екстрадицію Коломойського до США не надходило в Україну.

«Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує», – зауважив Лещенко.

Нагадаємо, раніше фінансовий експерт Сергій Фурса заявив, що судовий процес над Коломойським має проходити в США

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Зеленський у зверненні побіжно згадав про арештованого олігарха Коломойського. 

За рішенням суду, олігарх має провести під арештом два місяці, або ж може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень.

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Теги: Сергій Лещенко арешт Україна обшук розслідування

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