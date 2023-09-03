Чи видасть Україна Коломойського США? Лещенко пояснив ситуацію

Запитів на екстрадицію Коломойського до США не надходило в Україну

Коломойський є громадянином Ізраїлю та Кіпру, громадянства України його позбавлено

Україна не видаватиме Сполученим Штатам Америки олігарха Ігоря Коломойського, котрого 2 вересня суд відправив під арешт. Про це пише екснардеп, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко. За його словами, як видно з матеріалів справи, Коломойський є громадянином Ізраїлю та Кіпру, громадянства України його позбавлено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак олігарха на відправлять до Америки не через це. Головна причина – запитів на екстрадицію Коломойського до США не надходило в Україну.

«Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує», – зауважив Лещенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше фінансовий експерт Сергій Фурса заявив, що судовий процес над Коломойським має проходити в США.

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Зеленський у зверненні побіжно згадав про арештованого олігарха Коломойського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За рішенням суду, олігарх має провести під арештом два місяці, або ж може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень.