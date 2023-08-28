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Путін вигадав цинічний спосіб, як перемогти на наступних виборах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін вигадав цинічний спосіб, як перемогти на наступних виборах
Планується, що вибори в РФ відбудуться 17 березня 2024 року
фото ілюстративне

Для Путіна вже обрали трьох фейкових конкурентів на виборах

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вирішили, що не будуть реєструвати кандидатів на виборах президента РФ у 2024 році молодше 50 років, щоб Путін не виглядав старим. Про це пише Meduza.

За словами двох джерел «Медузи», близьких до Кремля, серед зареєстрованих кандидатів не повинно бути політиків молодших 50 років. В адміністрації президента розраховують, що на вибори, окрім Путіна, підуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР та «Нових людей» (лідер «Справедливої Росії» Сергій Миронов оголосив, що його партія не висуватиме кандидата і підтримає Путіна).

Від КПРФ, на думку Кремля, на вибори піде Геннадій Зюганов, від ЛДПР – Леонід Слуцький. Складнощі виникли з кандидатом від «Нових людей». У Кремлі хотіли б, щоби від партії висунувся її голова, бізнесмен Олексій Нечаєв. Але сам він розуміє, що «багато відсотків йому набрати не дадуть, а отримувати крихти і бути Льошею 2% він не хоче».

Нечаєв пропонує висунути віце-спікера Держдуми Владислава Даванкова. Ця кандидатура не влаштовує Кремль, бо Даванкову 39 років. Його вік «може змусити виборця подумати про вік президента, це буде невигідний контраст», наголошують співрозмовники «Медузи».

Нагадаємо, підготовку до президентських виборів за участю Путіна Кремль розпочавна початку цього року. Планується, що вибори відбудуться 17 березня 2024 року.

Теги: путін вибори росія

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