Польща зробила гучну заяву щодо посилення армії

Найкращою і єдиною відповіддю на погрози Путіна є зміцнення армії, вважають у Польщі

Процес включає збільшення кількості та оснащення польських військових сучасною зброєю

Зміцнення польської армії є найкращою відповіддю на спроби країни-агресора Російської Федерації відбудувати імперію. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє «Укрінформ».

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«Ми живемо у важкі часи. Путін вирішив відновити Російську імперію. Російська імперія завжди загрожувала свободі народів, які живуть по сусідству з Росією. Найкращою і єдиною відповіддю на ці погрози є зміцнення польської армії», – заявив Блащак.

За його словами, цей процес включає збільшення кількості та оснащення польських військових сучасною зброєю.

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Міністр подякував тим військовослужбовцям бригади, які несли і продовжують нести службу на кордоні з Білоруссю.

Як повідомлялося, 1 вересня в Білорусі заявили про те, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон. Після цього він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Варшава, зі свого боку, заперечила звинувачення.

«Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», – заявив речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

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Містерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».