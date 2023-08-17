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Епічна поразка росіян під Києвом. Лукашенко вигадав причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Епічна поразка росіян під Києвом. Лукашенко вигадав причину
Лукашенко переконує, що Путін великодушно пожалів мирне населення
фото скріншот відео

Олександр Лукашенко: «Якби росіяни зайняли Київ, ви уявляєте, яка б це була у вас війна?»    

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спробував виправдати провальний наступ путінських військ на Київ. Він заявив, що росіяни зазнали поразки, бо мовляв диктатор Володимир Путін великодушно хотів уникнути втрат серед мирного населення. Про це диктатор розповів в інтерв'ю скандальній проросійській пропагандистці з України Діані Панченко.

«Питання (взяття Києва – «Главком) справді було справою кількох днів. Якби росіяни зайняли Київ, ви уявляєте, яка б це була у вас війна? Війна вже б закінчилася ... І в мене з Путіним була у зв'язку з цим розмова. І Путін мені каже: «Ти знаєш, це можна зробити негайно»», – розповів білоруський диктатор.

За його словами, Путін чудово розумів наслідки цього рішення для мирного населення Києва.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя. У серпні минулого року вона виїхала до захопленого Донецька.

Раніше повідомлялося, що СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука. Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.

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Теги: Київ Олександр Лукашенко війна путін президент диктатор наступ росіяни

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