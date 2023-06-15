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Президент Чехії вигадав, як можна відстежувати росіян у Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Чехії вигадав, як можна відстежувати росіян у Європі
Президент Чехії висловився щодо контролю росіян на території ЄС
Pirátська / flickr

Президент Чехії Петро Павло вважає, що до росіян потрібно застосувати посилені заходи безпеки

Росіяни, які мешкають у країнах Європи, мають бути «під пильною увагою спецслужб», навіть якщо вони виступають проти війни з Україною, заявив президент Чехії Петро Павло. Про це пише Moscow Times.

«Під час війни, що триває, заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час. Отже, за всіма громадянами Росії, які проживають у західних країнах, потрібно стежити набагато пильніше, ніж раніше. Тому що вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну», – сказав він.

Як приклад Павло навів інтернування японців США. Під час Другої світової війни уродженців цієї країни, зокрема тих, хто мав американський паспорт, насильно переселяли до «військових центрів переміщення», які порівнювали з концтаборами.

На думку чеського президента, цей досвід слід взяти до уваги, коли йдеться про росіян, які проживають у Європі. «Мені може бути шкода цих людей, але в той же час, якщо ми озирнемося назад, у часи, коли почалася Друга світова війна, тоді все японське населення, що проживає в Сполучених Штатах, також знаходилося під суворим режимом спостереження. Це просто ціна війни», – зазначив він.

Павло також вважає за неправильне покладати провину за вторгнення в Україну тільки на керівництво Росії. «Я досить часто чув аргумент про те, що ми повинні сприймати те, що відбувається в Україні, лише як «війну Путіна», а не як «війну Росії». Це поганий аргумент. Ми дивимося на підтримку, яку має президент Путін серед населення Росії. Ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки навіть закликають до поширення війни на інші країни. І ми маємо називати це «російською війною»,– наголосив він.

За підрахунками «BBC», заснованими на статистичних даних, за 2022 рік щонайменше 155,4 тисяч громадян Росії отримали тимчасові посвідки на проживання в країнах Європи, Туреччини та СНД. Близько 15 тисяч шукали політичного притулку в ЄС, проте там задовольнили лише трохи більше 2 тисяч таких запитів, випливає із даних  Євростату. Саме в Чехії було лише 5 позитивних рішень та 60 відмов. За даними  поліції у справах іноземців, на кінець 2022 року в країні проживали 43,5 тисяч росіян. 

Нагадаємо, нещодавно президент Чехії Петр Павел зустрівся з українською дівчинкою Поліною, яка постраждала від булінгу у чеській школі. Кілька днів тому під час екскурсії двоє чехів-однокласників ображали Поліну словами «Росія найкраща». Коли дівчинка сказала у відповідь, що «Росія – лайно», один із хлопців плюнув їй в обличчя. Відео інциденту поширилося мережею. Як відомо, на ситуацію відреагували в міністерствах освіти і внутрішніх справ Чехії. Урешті-решт, і школа, і батьки хлопців попросили в Поліни вибачення.

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Теги: росія війна путін Чехія росіяни Петр Павел

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