Окупанти тікають через успіхи ЗСУ. Зведення Генштабу

ЗСУ протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси та район зосередження особового складу противника

На Херсонщині окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря

Триває 474-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, загалом, завдав 17 авіаційних ударів та здійснив близько 22 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового на Харківщині знищені житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Сопич, Заруцьке, Гірки Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне, Суха балка Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Жереб’янки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Новоберислав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У той же час, російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах «Шторм-z» російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

У затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару Російської Федерації.

Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та три його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.