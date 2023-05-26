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Японія розширила санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Японія розширила санкції проти Росії
Санкції запровадили проти низки російських авіаційних підприємств
фото з відкритих джерел

До списку потрапили 17 осіб та 78 компаній із РФ

Уряд Японії оголосив про новий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 17 осіб та 78 компаній із РФ, а також сім громадян України, які сприяють росіянам в окупації. Про це йдеться в повідомленні японського МЗС.

Санкції запровадили проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема авіазаводів «Урал», «Комсомольськ-на-Амурі» та «Іркутськ», конструкторського бюро машинобудування із Коломни, НВП «Пульсар», групи «ГАЗ», торгового дому «Росел», Державного ракетного центру ім. Макєєва та інших організацій.

До санкційного пакета також включили російські «Фонд національного добробуту» і «Фонд захисту національних цінностей», кошти яких використовуються для фінансування війни.

Також Японія запровадила заборону на надання будівельних та інженерних послуг для Росії та розширила перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Японія запровадить додаткові санкції проти Росії після того, як саміт Великої сімки (G7) погодився посилити заходи для покарання Москви за вторгнення в Україну.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не вводитиме санкції проти Росії у разі свого переобрання на посаду глави держави. Відмова від санкцій, за його словами, дозволяє Анкарі виступати посередником між Росією та Україною.

Теги: санкції росія Японія

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