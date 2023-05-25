США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – Нуланд

Заступниця Державного секретаря США наголосила, що якщо диктатор Путін не виведе війська з України, то Росії зіткнеться з ще більшими втратами

Якщо президент Росії Володимир Путін не припинить війну і не виведе свої війська з України, він поставить під загрозу свою армію, гроші і економіку країни. Про це заявила заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

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Нуланд зазначила, що Україна сьогодні готується до контрнаступу, і Путін має зрозуміти, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Якщо він не вийде з України – він поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші і економічну потугу країни. Україна зрештою переможе і в будь-якому разі буде частиною європейської демократії», – наголосила Вікторія Нуланд.

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«В Росії все більше тіл буде повертатись в цинкових трунах, і вони усвідомлять масштаб трагедії. Трагедія відбувається не лише в Україні, в Росії теж. Запитання до Путіна, чи він розуміє, що його керівництво всередині країні зазнає поразки?» – підкреслила вона.

Крім того, відповідаючи на запитання, що може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, Вікторія Нуланд запевнила, що Альянс має намір більш чітко висловити свою підтримку.

«Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною і сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі – як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно», – сказала вона.

Вікторія Нуланд також додала, що українці побачать потужні стосунки між НАТО і Україною, адже країни співпрацюють в галузі розвідки, кібербезпеки.

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Нагадаємо, що 25 травня розпочався 15-й щорічний Київський безпековий форум «За нашу і вашу свободу / Fighting for NATO».

Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО. У ньому візьмуть участь відомі міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

До учасників Форуму і всієї України звернуться 43-й президент США Джордж Буш-молодший, прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-22 роках Борис Джонсон, прем’єр-міністр Австралії у 2013-15 роках Ентоні Ебботт, заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, американський філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.