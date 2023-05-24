Лукашенко прибув до Москви на зустріч із Путіним

Літак з Олександром Лукашенком приземлився в Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Росії. Там протягом 24-25 травня він зустрічатиметься з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це передає «Белта».

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Сьогодні у Москві Лукашенко візьме участь у пленарному засіданні ІІ Євразійського економічного форуму.

На полях заходів самопроголошений очільник білоруської держави зустрінеться зі своїми закордонними колегами.

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Раніше Лукашенко заявляв про проблеми у відносинах з Путіним.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів, що Росія була готова укласти договір щодо «врегулювання конфлікту в Україні». Про це політик заявив на зустрічі 18 травня з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відійти у тінь і скористався своїм нездужанням, щоб відсторонитися від Путіна. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.