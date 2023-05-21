У Білій Церкві в караоке розгорівся мовний скандал через пісню про Москву (відео)

Нетверезий чоловік співав пісню Гаріка Сукачова про красу Москви

В одному із закладів Білої Церкви в Київській області розгорівся мовний скандал через пісню, яку виконував один нетверезий відвідувач у караоке. Про це пише «Уніан».

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Як зазначає видання, один із відвідувачів співав російські пісні, в тому числі і пісню шанувальника бойовиків Гаріка Сукачова про «улюблену» Москву.

Одна з відвідувачок, яка відпочивала в закладі з подругою, обурилася такою кількістю російської попси в закладі. Дівчина нагадала, що Росія рік тому здійснила повномасштабний напад на Україну і досі йде війна.

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При цьому нетверезий чоловік за сусіднім столиком співав пісню Гаріка Сукачова про красу Москви, що грають в доміно мужиків і сусіда-полковника.

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При цьому чоловік використовував у спілкуванні ненормативну лексику та заявляв, що має право співати що завгодно, пропонуючи їй викликати «ментів» або «службу», на яких йому «по *уй».

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Пізніше в сторіс в Instagram дівчина пояснила, що конфлікт виник не через мову пісні, а через її контент. «Не за мову, а за пісню. Коли я побачила реакцію чоловіка, який це співав (а йому було просто пофіг на зауваження), підійшла я. В більш грубій формі запитала його, як воно – співати таке лайно в країні, в якій йде війна, де гинуть кращі, а ці нелюди співають про Москву. Мені, звичайно, почали грубити», – розповіла дівчина.

Крім того, вона з'ясувала, що любитель російської попси з Харкова, але іншу інформацію дівчина не повідомила. Також вона зазначила, що ситуацією зацікавилися не тільки правоохоронці, а й військові.

У свою чергу адміністрація закладу вибачилася перед відвідувачкою за російські пісні та слабку реакцію на агресію нетверезої пари.

Нагадаємо, у Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови.