Ворог посилюється, бій слабшає: Міноборони повідомило про ситуацію у Бахмуті

Українським військам вдається потроху просуватись

На Бахмутському напрямку бої стають не такими інтенсивними, але це не означає, що Росія відступає. Наразі військові РФ докладають зусиль, щоб посилитись. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки – ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли», – сказала Маляр.

Разом з тим, за її словами, українським військам вдається потроху просуватись.

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В самому місті знижена кількість ворожих штурмових дій, в зв'язку з тим, що російські військові здійснюють заміну підрозділів. «Наші оборонці контролюють деяку частину району «Літак» у південно-західній частині міста», – повідомила заступниця міністра.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські військові упритул наблизилися до бліндажів ворога та атакували позиції окупантів.

Триває 455-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.