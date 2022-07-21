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    Політика

    Кремль прокоментував ймовірну хворобу Путіна

    Останніми днями міжнародні експерти та громадяни знову обговорюють ймовірну хворобу Путіна - Кремль прокоментував ймовірну хворобу Путіна
    Останніми днями міжнародні експерти та громадяни знову обговорюють ймовірну хворобу Путіна
    фото з відкритих джерел

    У Кремлі відповіли фразою з діалогу між астронавтами космічного корабля «Аполлон-13»

    У Кремлі прокоментували заяву глави ЦРУ про стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема там відреагували на повідомлення фразою з фільму «Аполлон 13».

    «Г'юстон, здається, у вас проблеми», – написали в Кремлі.

    Вислів «Г'юстон, у нас проблема» з діалогу між астронавтами космічного корабля «Аполлон-13» Джоном Свайгертом, Джимом Ловеллом і Центром управління місією НАСА («Г'юстон») під час космічного польоту «Аполлона-13» у 1970 році. Діалог відбувався, коли астронавти виявили вибух, який пошкодив їхній космічний корабель, унеможлививши виконання місії. Фраза неофіційно використовується для опису виникнення непередбаченої проблеми.

    Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління США заперечує наявність у російського диктатора Володимира Путіна психічних чи фізичних хвороб, він здоровий. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи на Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо.

    Як повідомлялося, після повернення з Ірану у російського диктатора Володимира Путіна дещо здало здоров’я.

    Російський президент Володимир Путін може мати не лише хворобу Паркінсона, але й рак крові. Як передає Mirror, про це свідчить таємний запис розмови російського олігарха, ім'я якого не називають з міркувань безпеки.

    Керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Путін серйозно хворий на рак.

    Раніше психолог проаналізував дивні пози диктатора на відео.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна хвороби окупація #stoprussia
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    Кремль прокоментував ймовірну хворобу Путіна