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Витік документів США про контрнаступ України та випробування іранського дрону: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Витік документів США про контрнаступ України та випробування іранського дрону: головне за ніч
Україна змінила деякі воєнні плани через ймовірний витік американських секретних військових документів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оприлюднені документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою

Злиті в мережу засекречені дані про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом можуть бути підробленими. Між тим, через цей витік Україна вже змінила деякі воєнні плани. Тим часом Іран заявив про успішні випробування нового дрона Me'raj-532. Крім того, журналісти виявили, що США майже не слідкували за дотриманням санкцій проти РФ до початку повномасштабного вторгнення. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Подробиці витоку документів США

Злиті в мережу засекречені дані про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом можуть бути підробленими. Про це повідомляє Reuters.

Наразі американська влада розслідує витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена.
Пентагон припускає, що документи могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників.

Зміна воєнних планів України

Україна змінила деякі воєнні плани через ймовірний витік американських секретних військових документів. Про повідомило CNN із посиланням на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.

У статті не наводиться подробиць цієї інформації, але зазначається, що витік також спонукав Пентагон зробити кроки щодо скорочення потоку особливо важливих документів, які зазвичай щодня доступні сотням людей в уряді.

Контроль США над санкціями

Міністерство юстиції США розслідувало дуже мало справ щодо порушення санкцій, запроваджених проти Росії з 2014 року, і зайняло жорсткішу позицію в цьому питанні лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Про це йдеться в дослідженні Politico.

Журналісти виявили лише 14 кримінальних справ із січня 2014 до лютого 2022 року, причому деякі з них мали в кращому випадку лише дотичне відношення до України.

Випробування іранського дрона

Іран розробив новий дрон-камікадзе Me'raj-532 і вже успішно випробував його. 

Цей безпілотник може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота становить 3,6 км, а в повітрі він може перебувати до трьох годин.

Мобілізація резервістів в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив мобілізацію резервістів після того, як унаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві загинули люди.

Глава ізраїльського уряду дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу залучити додаткові сили. 

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Теги: санкції Ізраїль США контрнаступ безпілотник Беньямін Нетаньягу Пентагон Україна документи

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