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Патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера, керівник єпархії УПЦ МП отримав підозру. Головне за 6 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера, керівник єпархії УПЦ МП отримав підозру. Головне за 6 квітня
фото з відкритих джерел

Патріарх Кирило підписав указ про призначення протоієрея Димитрія Василенкова виконувачем обов'язків заступника голови Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами

«Свідок Путіна» режисер Манський: Кремль переповнений страхом, керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав підозру, Данілов прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ. Ці та інші події 6 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

«Свідок Путіна» режисер Манський: Кремль переповнений страхом

Маючи доступ до Кремля, Манський зміг зафільмувати унікальні кадри – реакцію Єльцина та його сім’ї на прихід Путіна, показав команду, з якою новий  на той момент президент переміг на своїх перших виборах, і розказав, хто з тих людей залишається досі поряд. З Манським «Главком» зустрівся у Латвії, де той зараз мешкає. Він називає ті вибори 2000 року в Росії «антиконституційним переворотом». І вважає, що Єльцина з його відставкою обвели навколо пальця.

Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав підозру

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників. Як відомо, сьогодні Черкаську єпархію Московського патріархату очолює митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера на окуповані українські території

Сьогодні, 6 квітня, очільник РПЦ патріарх Кирило призначив головного по війні священника. Про це повідомляє пресслужба РПЦ. Протоієрей буде опікуватись військовими РФ та співробітниками інших силових структур

Де, коли і в який час: Данілов прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ

Інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ закрита для широкого загалу, нею на планеті володіють не більше 3-5 людей. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Антикорупційний переворот в Україні. Хто головні «стейкхолдери»?

5 квітня в київському готелі Radisson відбулася урочиста презентація Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр. Документ було затверджено рішенням Кабінету міністрів ще місяць тому. На захід під назвою «Шлях до майбутнього без корупції: покрокова інструкція» завітали представники уряду, Офісу президента, Верховної ради, антикорупційних органів.

Нагадаємо, триває 407 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.  Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Скільки українців залишиться до 2030 року? Прогноз демографа

Чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24-32 млн осіб. Такий прогноз під час дискусії «Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави» дала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

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Теги: Елла Лібанова Свобода радіо Генштаб переворот президент населення Олексій Данілов контрнаступ Сі Цзіньпін вибори

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