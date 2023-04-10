США шпигували за Зеленським – CNN

Агентство національної безпеки класифікувало звіт як «розвідувальну інформацію, отриману з електронних сигналів і систем зв'язку»

Унаслідок оприлюднення нібито «секретних документів Пентагону» журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського

Унаслідок витоку даних Пентагону було оприлюднено документ, який свідчить про те, що США шпигували за президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє CNN з посиланням на цей документ, в оточенні Зеленського факт шпигунства дивним не вважають, але розчаровані витоком інформації.

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У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито «запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області» за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко.

Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Агентство національної безпеки класифікувало звіт як «розвідувальну інформацію, отриману з електронних сигналів і систем зв'язку».

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Це пояснює публічні заяви США щодо небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США.

В іншому звіті розвідки йдеться, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині Росії «як можливість представити НАТО як агресора, і може збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатиме напади значними».

При цьому радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вважає оприлюднені документи неавтентичними, які не мають «нічого спільного з реальними планами України» і базуються на «великій кількості вигаданої інформації», поширеної Росією.

Зазначимо, що Україна нібито змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону.

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Нагадаємо, The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що в соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Видання зазначає, що США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани.

7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

Розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.