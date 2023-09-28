Президент Південного Судану на зустрічі із Путіним продемонстрував зверхність (відео)

Під час виступу Путін постійно смикав лівою ногою, а Киїр вовтузився із навушниками для перекладу

Президент Південного Судану Салва Киїр на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним продемонстрував не аби яку зверхність до останнього. Відео зустрічі двох політиків опублікували росЗМІ.

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Киїр порушив усі правила етикету. Він під час палкої промови Путіна про співпрацю двох країн сидів із кам’яним виразом обличчя і в ковбойському капелюсі, ніби він не офіційній зустрічі, а десь на ранчо. Під час виступу Путін постійно смикав лівою ногою, а Киїр вовтузився із навушниками для перекладу.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів хотів подивитися час на своєму годиннику, але переплутав ліву руку з правою. Курйозний момент потрапив на відео.