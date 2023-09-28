Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Південного Судану на зустрічі із Путіним продемонстрував зверхність (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Південного Судану на зустрічі із Путіним продемонстрував зверхність (відео)
фото з відкритих джерел

Під час виступу Путін постійно смикав лівою ногою, а Киїр вовтузився із навушниками для перекладу

Президент Південного Судану Салва Киїр на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним продемонстрував не аби яку зверхність до останнього. Відео зустрічі двох політиків опублікували росЗМІ.

Киїр порушив усі правила етикету. Він під час палкої промови Путіна про співпрацю двох країн сидів із кам’яним виразом обличчя і в ковбойському капелюсі, ніби він не офіційній зустрічі, а десь на ранчо. Під час виступу Путін постійно смикав лівою ногою, а Киїр вовтузився із  навушниками для перекладу.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів хотів подивитися час на своєму годиннику, але переплутав ліву руку з правою. Курйозний момент потрапив на відео.

Теги: путін диктатор правила

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський визнає, що контрнаступ повільний
Зеленський про контрнаступ: ми не повинні дати Путіну перепочити
18 вересня, 06:59
Хасид-прочанин цілує шеврон у вигляді червоно-чорного прапора з зіркою Давида на руці українського військового
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
17 вересня, 13:26
Багато росіян йде воювати заради грошей
Мобілізаю в РФ притримали до «виборів» Путіна
16 вересня, 09:00
Північнокорейский диктатор хоче отримати російські ядерні технології?
Ядерна зброя для Кім Чен Ина
15 вересня, 12:02
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін завершили свою зустріч на космодромі «Східний»
Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези
13 вересня, 12:50
Лідер КНДР Кім Чен Ин пересувається на броньованому потязі
Зустріч двох диктаторів. Стало відомо, як Путін підлещуватиметься до Кім Чен Ина
12 вересня, 08:42
Білий дім прокоментував посилення співпраці Росії з Північною Кореєю
Білий дім прокоментував посилення співпраці Росії з Північною Кореєю
5 вересня, 02:53
Лідери Туреччини та Росії матимуть нагоду побачитись у Сочі
Ердоган їде домовлятися із Путіним до Сочі: названо дату
31 серпня, 16:04
Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер у березні
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg
29 серпня, 17:56

Політика

Президент Південного Судану на зустрічі із Путіним продемонстрував зверхність (відео)
Президент Південного Судану на зустрічі із Путіним продемонстрував зверхність (відео)
Частина поляків вороже налаштована до українців: названі причини
Частина поляків вороже налаштована до українців: названі причини
Казахстан не збирається допомагати РФ обходити західні санкції – Токаєв
Казахстан не збирається допомагати РФ обходити західні санкції – Токаєв
«Продовжуємо зачистку від путінської скверни»: легіон «Свобода Росії» зайшов на територію РФ
«Продовжуємо зачистку від путінської скверни»: легіон «Свобода Росії» зайшов на територію РФ
Розпухлий, язик заплітається. Кремль показав Кадирова (відео)
Розпухлий, язик заплітається. Кремль показав Кадирова (відео)
У Молдові виявлено залишки ракети: вибуховий компонент може бути на дні озера
У Молдові виявлено залишки ракети: вибуховий компонент може бути на дні озера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
32K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
27K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
17K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
17K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
16K
Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот

Новини

Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Сьогодні, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту