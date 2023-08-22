Путін вкотре осоромився: переплутав ліву руку з правою (відео)

Російський диктатор Путін хотів подивитися час на своєму годиннику, але переплутав ліву руку з правою

Російський диктатор Володимир Путін під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів хотів подивитися час на своєму годиннику, але переплутав ліву руку з правою. Курйозний момент потрапив на відео.

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На кадрах видно, як Путін приставляє ліву руку, ніби очікуючи побачити на ній годинника. Завмерши на кілька секунд у ступорі, російський тиран зобразив на обличчі роздратування та продовжив працювати з документом.

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Нагадаємо, після заколоту власника ПВК «Вагнер» російський диктатор Володимир Путін вирішив поїхати до Дагестану, щоб провести нараду з розвитку туризму. Під час своєї поїздки Путін активно демонстрував прояви «єднання з народом»: цілувався, обіймався та тиснув руки.

Під час прощання з «улюбленим народом» російський диктатор перехвилювався та ненароком потиснув руку своєму охоронцю. Далі протягнув руку іншому охоронцю, проте той відмовився її тиснути. Після цього Путін удав, ніби нічого не сталося і продовжив далі махати своїм дагестанським прихильникам.