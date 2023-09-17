Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна

Хасид-прочанин цілує шеврон у вигляді червоно-чорного прапора з зіркою Давида на руці українського військового

Військовий з полку «Азов» з позивним Ребе приїхав до Умані на свято Рош-га-Шана

Український репортажний та документальний фотограф Владислав Мусієнко опублікував фото з військовим полку «Азов», який на святкуванні юдейського нового року в Умані – Рош га-Шана – вітав свого друга-хасида.

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На фото помітно, як хасид-прочанин цілує шеврон у вигляді червоно-чорного прапора з зіркою Давида на руці українського військового.

Хасид-прочанин цілує шеврон у вигляді червоно-чорного прапора з зіркою Давида на руці українського військового фото: Владислав Мусієнко

Військовий полку «Азов» привітав свого друга-хасида зі святом Рош га-Шана фото: Владислав Мусієнко

«Військовий полку «Азов» з позивним Ребе приїхав до Умані на свято Рош га-Шана на один день з передової на східному напрямку», – написав Мусієнко.

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Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово звинувачував українців та Україну в нацизмі. Зокрема, Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що після хамської заяви російського диктатора Володимира Путіна, який назвав його «ганьбою єврейського народу», для нього була важлива реакція світу.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що «західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея (йдеться про президента України Володимира Зеленського – «Главком»), аби прикрити антилюдську сутність України».

Раніше головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Він наголосив, що особисто пишається президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу.

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Раніше президент РФ Володимир Путін казав, що вважає Ізраїль російськомовною державою.

Крім того, Путін погрожував збивати ізраїльські винищувачі, використовуючи розміщену у Сирії систему протиракетної оборони S-400, якщо Ізраїль спробує проводити свої операції проти сирійських військових.