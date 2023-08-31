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Ердоган їде домовлятися із Путіним до Сочі: названо дату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган їде домовлятися із Путіним до Сочі: названо дату
Лідери Туреччини та Росії матимуть нагоду побачитись у Сочі
фото з відкритих джерел

Реджеп Ердоган та Володимир Путін зустрінуться на російському корорті уже наступного тижня

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з його турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом 4 вересня у Сочі підтвердили. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерело в дипломатичному відомстві в Анкарі.

«Поки що зустріч планується на 4 вересня», –  цитують журналісти слова співрозмовника.

Раніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков пообіцяв найближчим часом повідомити про точну дату зустрічі лідерів Росії та Туреччини. Президенти можуть обговорити продовження зернових угод.

Водочас, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Європейського союзу в Толедо сказав, що наступна зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана – останній шанс для зернової угоди. 

«Я думаю, що вересень буде дуже важливим у плані зернової угоди та формули світу. Ми знаємо, що буде зустріч Путіна та Ердогана. Це чи не останній шанс, щоб побачити повернення Росії до чорноморської зернової оборудки», –  сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше йшлоь про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже наступного тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити відновлення «зернової угоди». Про це пписав Bloomberg. За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити в Росію 8 вересня, після чого вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

До слова, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляло видання Yeni Şafak. Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження «зернової угоди».

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Теги: Туреччина президент Дмитро Кулеба Дмитро Пєсков

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