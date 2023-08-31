Ердоган їде домовлятися із Путіним до Сочі: названо дату

Реджеп Ердоган та Володимир Путін зустрінуться на російському корорті уже наступного тижня

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з його турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом 4 вересня у Сочі підтвердили. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерело в дипломатичному відомстві в Анкарі.

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«Поки що зустріч планується на 4 вересня», – цитують журналісти слова співрозмовника.

Раніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков пообіцяв найближчим часом повідомити про точну дату зустрічі лідерів Росії та Туреччини. Президенти можуть обговорити продовження зернових угод.

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Водочас, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Європейського союзу в Толедо сказав, що наступна зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана – останній шанс для зернової угоди.

«Я думаю, що вересень буде дуже важливим у плані зернової угоди та формули світу. Ми знаємо, що буде зустріч Путіна та Ердогана. Це чи не останній шанс, щоб побачити повернення Росії до чорноморської зернової оборудки», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше йшлоь про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже наступного тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити відновлення «зернової угоди». Про це пписав Bloomberg. За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити в Росію 8 вересня, після чого вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

До слова, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляло видання Yeni Şafak. Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження «зернової угоди».