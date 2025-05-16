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Представниця Польщі на Євробаченні заспівала з гуртом Ziferblat (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Представниця Польщі на Євробаченні затанцювала з гуртом Ziferblat
фото: скриншот з відео

Юстина Стечковська запалила з гуртом Ziferblat

Польська співачка Юстина Стечковська, яка представляє Польщу на «Євробаченні-2025», заспівала з гуртом Ziferblat їх пісню Bird of Pray. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співачки у Facebook.

«Як вам наш мікс?», – написала Юстина Стечковська у підписі до відео.

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Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів: Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також 15 травня відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. До фіналу пройшли: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.

Автоматично у фінал проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU). А Швейцарія потрапляє автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Фінал «Євробачення-2025» відбудеться вже цієї суботи, 17 травня, о 22:00. 

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Теги: Євробачення Ziferblat Польща

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