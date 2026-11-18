Президент Польщі Кароль Навроцький подарував Дональду Трампу крісло, оздоблене бурштином, на день народження, який американський лідер відзначав 14 червня. Онак про цей подарунок досі не повідомляли публічно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVN24.

За даними джерел каналу в офісі Навроцького, про подарунок не знали ні Міністерство закордонних справ, ні посольство Польщі у Вашингтоні.

«Офіційним» подарунком була мармурова табличка «від імені польського народу». Цей подарунок Навроцького Трамп планував розмістити на новій тріумфальній арці в американській столиці.

Другим подарунком стало крісло, щедро оздоблене бурштином, яке виготовив польський майстер Луціан Мирта. За його словами, у 2018 році він уже дарував таке крісло тодішньому президенту Польщі Анджею Дуді. Згодом Канцелярія президента замовила ще одне – для Дональда Трампа під час його першої каденції. Однак американський лідер так і не отримав подарунок, оскільки відвідав Польщу лише раз – у липні 2017 року. Крісло залишалося в майстерні Мирти, доки напередодні візиту Кароля Навроцького до США влітку 2026 року з ним не зв'язалися представники адміністрації нового польського президента.

На фото зображене крісло, яке у 2018 році отримав тодішній президент Польщі Анджей Дуда фото: Канцелярія президента Республіки Польща

Нагадаємо, президенту США Дональду Трампу 14 червня виповнилося 80 років.