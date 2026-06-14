Президент-землетрус. Феномен Дональда Трампа

Чому Трамп залишається найсуперечливішим президентом США

14 червня – день народження президента США Дональда Трампа. І не просто день народження, це ювілей – рівно 80 років.

Дональд Трамп є найстаршою людиною, яка будь-коли вступала на посаду президента США. На момент другої інавгурації на пост президента США його вік складав 78 років 7 місяців. За цим показником він трохи, але випередив Джо Байдена, якому на час інавгурації було 78 років 2 місяці.

При цьому, слід віддати належне Дональду Трампу, він є одним із найенергійніших президентів США: проводить багатогодинні мітинги, часто здійснює кілька публічних заходів на день, активно спілкується з пресою. Правда, це не кожен день. І на вікенд він віддає перевагу гольфу або іншим розвагам, ніж своїм президентським обов’язкам.

Трамп став другим президентом США після Гровера Клівленда (що був на чолі США ще наприкінці ХІХ ст.), який повернувся до Білого дому після перерви в один президентський термін.

Після поразки на президентських виборах 2020 року багато хто списав Трампа з політичних рахунків. Але він спромігся взяти реванш і повернувся на посаду президента США. У спорті це називається вольова перемога. Перемоги після поразки іноді ще називають поверненням – comeback. У Трампа повернення у 2024 році було майже тріумфальним.

На мою думку, Дональд Трамп – найнезвичніший, найоригінальніший президент США.

У чому він відрізняється від усіх своїх попередників?

Перш за все тим, що він – президент-мільярдер і шоумен. До першого обрання на посаду президента США у 2016 році Трамп ніколи не обіймав державних посад і не служив у збройних силах. Він прийшов у політику як бізнесмен і медійна особистість.

По-друге, для нього є притаманним постійне порушення політичних традицій. Він не реформатор, а скоріше – руйнівник. Він суцільний політичний землетрус і для США і для всього світу.

За останні 150 років він перший президент США, який так сильно розколює США в політичному і ідеологічному сенсі. Одним з сенсів свого президентства він бачить війну з різними американськими інститутами, які уособлюють розподіл влади в США, систему стримувань і переваг, з тим, що іноді називають «глибинною державою (deep state)».

Найбільш дотепний афоризм, який однаково подобається і прихильникам, і критикам Трампа: «Трамп не порушує правила американської політики. Він щоранку перевіряє, чи вони ще існують».

Однак і опоненти Трампа відповідають йому «взаємністю». Дональд Трамп – єдиний президент в американській історії, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент.

Дональд Трамп демонструє надзвичайно персоналізований стиль влади. Мабуть, це перший президент США, який не приховує, що йому подобається, коли його порівнюють з королем або навіть імператором.

Ще одна визначальна ознака політичного стилю Трампа – прямий зв'язок із виборцями через медіа, особливо через власну соціальну мережу. Він спирається на масовий популістський рух, який називають MAGA за гаслом саме Трампа – Make America Great Again («Зробимо Америку знов великою»). І цей рух ідеологічно сформував сам Трамп. Він здатний домінувати в інформаційному просторі майже щодня. Він головний ньюзмейкер світу.

У той же час він є найнепередбачуванішим президентом США. Його думка і його рішення можуть змінюватись навіть протягом дня.

Трамп використовує бізнесову логіку в зовнішній політиці, часто густо і у внутрішній теж.

Бізнесова вигода для нього є більш значущим чинником, ніж цінності, а іноді навіть важливіше, ніж безпекові інтереси США. Він перший президент США за останні сто років, який зневажливо ставиться до демократичних і ліберальних цінностей.

Він хоче, щоб його сприймали як найвеличнішого миротворця, але він став президентом війни і в прямому і в переносному сенсі.

І мабуть, ніколи в історії США не було такого самозакоханого президента.

І ніколи не було такого культу особистості, такого марнославства в адміністрації США для діючого президента Сполучених Штатів. І це не просто дивно, а іноді і соромно спостерігати.

Трамп вважає себе найвеличнішим президентом США. Чи так воно насправді? Звісно ні.

Франклін Делано Рузвельт чотири рази обирався президентом США, подолав найбільшу економічну кризу в США, виграв Другу світову війну.

Джордж Вашингтон виграв війну за незалежність і став одним із засновників США. Аврам Лінкольн скасував рабство в США, виграв Громадянську війну, зберіг єдність США.

У Трампа і близько нема таких досягнень. Скоріше навпаки. Багато хто вважає його найгіршим президентом в історії США.

Трамп і Україна

У силу різних обставин, в першу чергу внаслідок російсько-української війни, тема України стала значущою для Трампа, а для України значущою стала політика Трампа щодо України.

Ставлення Трампа до України є дуже суперечливим. На відміну від більшості інших країн світу, він знає Україну, не плутає її з іншими країнами. Але у нього не має емоційного відношення до України. Скоріше це прагматично-цинічне ставлення.

І все ж таки іноді в ставленні до України у Трампа є певна емоція – емоція роздратування. Трамп не приховував роздратування діями української влади та особисто президента Зеленського.

Для Трампа Україна, точніше війна в Україні, це проблема, яку треба закрити, і не важливо, що ціною поступок з боку України. Але українці не погоджуються на такий шлях завершення війни. І це також дратує Трампа. Багато хто вважає Трампа проросійським, відповідно і антиукраїнським. На мій погляд, це спрощена точка зору.

Трамп не є противником України, але й не є її прихильником. Для нього Україна це лише один із елементів великої геополітичної гри, яку потрібно завершити на умовах, що відповідають американським інтересам в його баченні.

Ставлення українців до Трампа

Показовим є і ставлення українців до Трампа, і як воно змінювалось. За даними КМІС (Київського міжнародного інституту соціології) у грудні 2024 року, ще до вступу Трампа на посаду президента США, 54% українців вважали, що для України добре, що Трамп стане президентом США; лише 21% вважали, що це погано.

Але вже у березні 2025 року, якраз після суперечки в Овальному кабінеті Білого Дому, лише 19% респондентів вважали президентство Трампа добрим для України; 73% вважали це поганим. Тобто за кілька місяців в Україні відбувся справжній обвал позитивних очікувань щодо Трампа.

У грудні 2025 року – січні 2026 року 74% українців вважали, що для України погано, що Трамп є президентом США; лише близько 16% оцінювали це позитивно. Тобто негативна оцінка не лише збереглася, а й стала стабільною.

КМІС прямо пов'язує це з розчаруванням українців у політиці нової американської адміністрації щодо російсько-української війни. Значна частина українців почала вважати, що Вашингтон більше тисне на Україну, ніж на Росію, і схиляє Київ до поступок.

Станом на 2025–2026 роки переважає не просто настороженість, а виразно негативне ставлення до президентства Трампа в контексті українських інтересів.

Яким буде фінал президентства Трампа?

Трампу вже 80, але він відпрацював лише третину своєї другої президентської каденції. А що далі? І головне питання, яке обговорюється в цьому контексті: чи допрацює Трамп свій другий президентський термін до кінця?

Йдеться не лише про фізичні перешкоди (вік, здоров'я), а й про політичні обставини його подальшого президентства. Якщо республіканці програють проміжні вибори до Конгресу США, то Трамп може знов постати перед загрозою імпічменту.

Що побажати Трампу на день народження? Цікаво почути вашу думку, шановні друзі.