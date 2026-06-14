Трамп святкує 80-річчя. 10 курйозів, які запам'ятав світ

Від карт UNO та парфумів для президента Сирії до подяки користувачу з непристойним ніком – найгучніші кумедні історії за участю президента США

14 червня президент США Дональд Трамп відзначив 80-річчя. За роки у великій політиці він неодноразово ставав героєм не лише гучних політичних рішень, а й курйозних ситуацій, які активно обговорювалися у світі. «Главком» зібрав десять найяскравіших епізодів останніх років, які викликали подив, жарти або хвилю мемів у соцмережах.

Зміст:

Карти UNO, які довели протилежне

фото: Truth Social

У травні 2026 року Трамп опублікував зображення, на якому тримав шість карт «Wild» із гри UNO з підписом: «У мене є всі карти». Президент намагався продемонструвати свою політичну перевагу, однак користувачі соцмереж швидко нагадали, що за правилами UNO виграє той, хто першим позбувається всіх карт. Допис став приводом для хвилі насмішок та іронічних коментарів.

Король Чарльз III відповів жартом на заяву Трампа

Під час державної вечері в Білому домі король Великої Британії Чарльз III згадав слова Трампа про те, що без США європейці нині говорили б німецькою мовою.

«Ви недавно сказали, пане президенте, що якби не Сполучені Штати, європейські країни розмовляли б німецькою. Насмілюсь припустити, що якби не ми, ви б розмовляли французькою», – сказав монарх. Репліка викликала сміх та оплески присутніх.

Парасоля не помістилася до Air Force One

cкріншот з відео

У квітні 2025 року Трамп потрапив у незручну ситуацію під час посадки на борт президентського літака. Підійшовши до дверей Air Force One з великою чорною парасолею, він кілька разів намагався пройти всередину, не склавши її.

Після безуспішних спроб президент був змушений передати парасолю члену екіпажу. Відео швидко стало вірусним.

Конфлікт на заводі Ford

скріншот з відео

У січні 2026 року під час візиту на підприємство Ford один із працівників вигукнув образливу репліку на адресу американського президента.

Трамп відреагував різко, використавши нецензурну лексику та непристойний жест. Інцидент широко обговорювався у ЗМІ та соцмережах.

Гримаси під час розмов про когнітивні тести

На початку 2026 року Трамп привернув увагу дивною поведінкою під час одного зі своїх виступів. Президент показував гримаси та видавав нерозбірливі звуки, одночасно наголошуючи на необхідності перевіряти розумові здібності політиків.

Дональд Трамп знову опинився у центрі уваги через суперечливу поведінку.

Під час нещодавнього виступу він корчив гримаси та видавав нерозбірливі звуки. pic.twitter.com/CP9B5VkJzX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 7, 2026

«Ми повинні дати кожному когнітивні тести. Я єдиний президент, який проходив когнітивні перевірки. Кожного президента та віцепрезидента треба змусити складати іспити. Ментальні тести, наприклад – чи вони розумні?» – заявив він.

Парфуми для лідера Сирії

Під час історичної зустрічі з лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа Трамп несподівано дістав флакон парфумів та почав обприскувати сирійську делегацію.

«Іди сюди... Це найкращий запах! І тобі теж. Ось, візьми, і ще флакон твоїй дружині! Скільки у тебе дружин?» – звернувся він до сирійського лідера.

Коли Шараа відповів, що має одну дружину, Трамп пожартував: «Усього одна? Ну, у вас там ніколи заздалегідь не знаєш!».

фото: Aaron Rupar/Х

У листопаді 2025 року мережею поширилися фотографії, на яких Трамп нібито заснув під час брифінгу в Овальному кабінеті. На кадрах було видно, як президент час від часу заплющував очі.

фото: Aaron Rupar/Х

Опоненти політика швидко охрестили його «Сонливим Доні», однак Білий дім заперечив будь-які звинувачення та заявив, що президент активно спілкувався з журналістами протягом усього заходу.

Похвала за знання офіційної мови країни

Під час обіду з африканськими лідерами Трамп похвалив президента Ліберії Джозефа Боакаї за гарну англійську мову.

«Така гарна англійська. Де ви навчилися так гарно говорити?» – поцікавився американський президент.

Ситуація здивувала багатьох, адже англійська є офіційною мовою Ліберії від моменту заснування держави.

Шкарпетки віцепрезидента відволікли від політики

У березні 2025 року під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном Трамп несподівано звернув увагу на шкарпетки віцепрезидента Джея Ді Венса із зображенням конюшини.

«Мені подобаються його шкарпетки. Я намагався зосередитись, але я під враженням», – сказав президент.

Після цього кілька хвилин розмови були присвячені саме елементу гардероба віцепрезидента.

Подякував користувачу з непристойним ніком

скріншот із X

Одним із найбільш вірусних епізодів став допис у соцмережі X восени 2024 року. Трамп автоматично подякував користувачу за вподобання свого допису, не звернувши уваги на його нікнейм.

«@zalupa_ Дякую за лайк мого допису! Я відправлю вам важливі оновлення виборів у Північній Кароліні. Переконайтеся, що ви готові голосувати за Дональда Дж. Трампа до 5 листопада. Дайте відповідь #stop, щоб відмовитися», – йшлося у повідомленні. Скріншот швидко розлетівся соцмережами та став приводом для численних жартів.

Нагадаємо, Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року в Нью-Йорку. У 2024 році він вдруге виграв президентські вибори у США та повернувся до Білого дому, ставши одним із найстарших президентів в американській історії.