Стрілянина у Кракові. Серед загиблих і поранених є громадяни шести країн

Польська влада уточнила вік і громадянство жертв стрілянини

Унаслідок теракту, що стався 7 листопада в центрі польського Кракова, загинули шестеро людей, серед яких двоє іноземців. Ще 16 осіб дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Малопольського воєводи Кшиштофа Кленчара.

Серед загиблих – троє громадянок Польщі віком 61, 47 і 53 роки та поляк, якому було близько 50 років. Також жертвами нападу стали 32-річний громадянин Великої Британії та 51-річна іноземка, громадянство якої наразі не розголошують.

За інформацією польської влади, серед 16 поранених – 11 громадян Польщі та п'ятеро іноземців. Це громадяни Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. Постраждалих доправлено до шести лікарень Кракова. Стан 14 госпіталізованих оцінюють як стабільний, ще одна людина перебуває у тяжкому стані.

Водночас 24-річний нападник залишається у критичному стані. Протягом ночі він переніс кілька операцій. Тяжким залишається і стан двох поліцейських, які дістали поранення під час затримання стрільця. Одного правоохоронця вже вивели з медикаментозної коми, інший досі перебуває в комі.

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Мешканці Кракова вшановують пам'ять жертв стрілянини, правоохоронці працюють на місці теракту Reuters

Поліція закликала громадян здавати кров для важкопораненого правоохоронця Якуба Куліка, який потребує крові групи AB Rh+ (IV позитивна). До заклику долучився начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула.

Поліція Свентокшиського воєводства підтвердила, що троє людей, тіла яких було знайдено у квартирі нападника в Островці-Свентокшиському, були його найближчими родичами. Загиблими виявилися 53-річний батько, 52-річна мати та 21-річна сестра 24-річного Міхала О. За попередніми висновками правоохоронців, на їхніх тілах були вогнепальні поранення.

Краківська прокуратура розслідує стрілянину як злочин терористичного характеру. Слідчі також планують об'єднати матеріали щодо нападу в Кракові та загибелі родичів стрільця в одне провадження.

У неділю поліція знову обмежила доступ до площі Ринок та прилеглих вулиць для проведення додаткових слідчих дій. Польське Міністерство цифровізації посилило моніторинг інформаційного простору через можливе поширення дезінформації про напад.

У зв'язку з терактом президент Польщі Кароль Навроцький оголосив 8 та 9 листопада днями національної жалоби. У країні приспустили державні прапори на знак пам'яті про загиблих. Окремо влада Кракова запровадила жалобу в місті до 11 листопада включно. У цей період скасовано муніципальні розважальні заходи та інші заплановані події.

Нагадаємо, 7 листопада в центрі польського Кракова 24-річний Міхал О. відкрив вогонь по перехожих поблизу площі Ринок. Нападника зупинили правоохоронці під час перестрілки, унаслідок якої він також дістав поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну стрілянину та висловив співчуття родинам загиблих. Він наголосив, що ніщо не може виправдати цей напад, і висловив упевненість, що винний понесе покарання.