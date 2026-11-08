Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Стрілянина у Кракові. Серед загиблих і поранених є громадяни шести країн

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина у Кракові. Серед загиблих і поранених є громадяни шести країн
Головний ринок Кракова, поблизу якого 7 листопада сталася стрілянина
фото: Kraków.Wyborcza.pl

Польська влада уточнила вік і громадянство жертв стрілянини

Унаслідок теракту, що стався 7 листопада в центрі польського Кракова, загинули шестеро людей, серед яких двоє іноземців. Ще 16 осіб дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Малопольського воєводи Кшиштофа Кленчара.

Серед загиблих – троє громадянок Польщі віком 61, 47 і 53 роки та поляк, якому було близько 50 років. Також жертвами нападу стали 32-річний громадянин Великої Британії та 51-річна іноземка, громадянство якої наразі не розголошують.

За інформацією польської влади, серед 16 поранених – 11 громадян Польщі та п'ятеро іноземців. Це громадяни Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. Постраждалих доправлено до шести лікарень Кракова. Стан 14 госпіталізованих оцінюють як стабільний, ще одна людина перебуває у тяжкому стані.

Водночас 24-річний нападник залишається у критичному стані. Протягом ночі він переніс кілька операцій. Тяжким залишається і стан двох поліцейських, які дістали поранення під час затримання стрільця. Одного правоохоронця вже вивели з медикаментозної коми, інший досі перебуває в комі.

5 фото
На весь екран
Мешканці Кракова вшановують пам'ять жертв стрілянини, правоохоронці працюють на місці теракту
Reuters

Поліція закликала громадян здавати кров для важкопораненого правоохоронця Якуба Куліка, який потребує крові групи AB Rh+ (IV позитивна). До заклику долучився начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула.

Поліція Свентокшиського воєводства підтвердила, що троє людей, тіла яких було знайдено у квартирі нападника в Островці-Свентокшиському, були його найближчими родичами. Загиблими виявилися 53-річний батько, 52-річна мати та 21-річна сестра 24-річного Міхала О. За попередніми висновками правоохоронців, на їхніх тілах були вогнепальні поранення.

Краківська прокуратура розслідує стрілянину як злочин терористичного характеру. Слідчі також планують об'єднати матеріали щодо нападу в Кракові та загибелі родичів стрільця в одне провадження.

У неділю поліція знову обмежила доступ до площі Ринок та прилеглих вулиць для проведення додаткових слідчих дій. Польське Міністерство цифровізації посилило моніторинг інформаційного простору через можливе поширення дезінформації про напад.

У зв'язку з терактом президент Польщі Кароль Навроцький оголосив 8 та 9 листопада днями національної жалоби. У країні приспустили державні прапори на знак пам'яті про загиблих. Окремо влада Кракова запровадила жалобу в місті до 11 листопада включно. У цей період скасовано муніципальні розважальні заходи та інші заплановані події.

Нагадаємо, 7 листопада в центрі польського Кракова 24-річний Міхал О. відкрив вогонь по перехожих поблизу площі Ринок. Нападника зупинили правоохоронці під час перестрілки, унаслідок якої він також дістав поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну стрілянину та висловив співчуття родинам загиблих. Він наголосив, що ніщо не може виправдати цей напад, і висловив упевненість, що винний понесе покарання.

Читайте також:

Теги: Португалія Велика Британія вбивство напад Польща іноземці росіяни теракт стрілянина Німеччина Австрія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петер Гулачі пережив непросту ніч
Воротар «Вільярреала» пропустив матч Ліги чемпіонів через розбійний напад
13 жовтня, 23:21
Сибіга: На російський терор необхідно відповідати силою, єдністю та рішучістю
Сибіга: Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після оголошення
11 жовтня, 22:57
Модернізація має допомогти скоротити час очікування на кордоні та зробити перетин комфортнішим
Нові термінали та митні системи: Україна модернізує пункти пропуску
21 жовтня, 23:40
Принц Гаррі: «Мені доводиться з цим жити»
Принц Гаррі зізнався, чому шкодує про останню розмову з матірʼю
22 жовтня, 11:30
Рятувальники працюють на місці влучання у Лозовій
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
22 жовтня, 14:24
Наслідки російського удару по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю й Кропивницькому: що відомо про наслідки
26 жовтня, 04:11
Спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка в Тернополі
Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Тернополі
5 листопада, 11:48
Стрільця затримали на місці злочину
Стрілянина у Святошинському районі Києва: затриманому повідомлено про підозру
26 жовтня, 16:46
Зеленський здійснив неанонсований візит до Німеччини напередодні переговорів із РФ
Зеленський прибув до Берліна
3 листопада, 12:42

Соціум

Стрілянина у Кракові. Серед загиблих і поранених є громадяни шести країн
Стрілянина у Кракові. Серед загиблих і поранених є громадяни шести країн
Теракт у Кракові. Однокласниця стрільця розкрила моторошні подробиці його шкільного життя
Теракт у Кракові. Однокласниця стрільця розкрила моторошні подробиці його шкільного життя
Щонеділі ходив із батьком у тир: що відомо про стрільця, який убив шістьох людей у Кракові
Щонеділі ходив із батьком у тир: що відомо про стрільця, який убив шістьох людей у Кракові
Стрілець із Кракова переніс кілька операцій: його стан критичний
Стрілець із Кракова переніс кілька операцій: його стан критичний
Науковці знову не змогли розгадати таємницю Стоунгенджа
Науковці знову не змогли розгадати таємницю Стоунгенджа
У Москві затримали сотні молодих людей: частині вручили повістки
У Москві затримали сотні молодих людей: частині вручили повістки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
95K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
69K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
68K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua