Головна Світ Політика
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росія за місяць втрачає стільки військових, скільки США за 14 років у В’єтнамі – Рютте

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Росія за місяць втрачає стільки військових, скільки США за 14 років у В’єтнамі – Рютте
Сполучені Штати за 14 років війни у В’єтнамі втратили близько 56 тис. військовослужбовців убитими
фото: Генштаб ЗСУ, wikipedia

Генсек НАТО заявив, що щомісячні втрати російської армії перевищують 40 тис. убитими та тяжкопораненими

Російська армія протягом останніх місяців щомісяця втрачала понад 40 тис. військових убитими та тяжкопораненими. Для порівняння, Сполучені Штати за 14 років війни у В’єтнамі втратили близько 56 тис. військовослужбовців убитими. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Atlantic Future Forum 11 листопада, пише «Главком».

«Путін програє на полі бою. Протягом останніх кількох місяців Росія щомісяця втрачає понад 40 тис. військових – убитими або тяжкопораненими. 40 тисяч. Сполучені Штати за 14 років у В’єтнамі втратили 56 тисяч. А тут – за один місяць 40 тисяч росіян загиблими або тяжкопораненими», – наголосив Рютте.

За його словами, попередні дані за жовтень свідчать, що російські втрати могли перевищити 50 тис. військових за місяць. Водночас генсек НАТО не уточнив джерело цих підрахунків.

Рютте також заявив, що Росія посилила кампанію гібридних дій проти європейських країн. Серед методів, які він приписав російським спецслужбам, – підпали, провокації з безпілотниками та кібератаки.

За словами генсека НАТО, Москва намагається розколоти союзників, дестабілізувати європейські суспільства та послабити підтримку України. Однак, запевнив він, Альянс відповідатиме на такі дії посиленням допомоги Києву.

«На кожну російську гібридну атаку проти наших країн ми відповідаємо збільшенням підтримки України», – заявив Рютте.

Він також зазначив, що країни НАТО нарощують інвестиції в оборону, аби посилити спроможність Альянсу захищати свою територію.

Варто нагадати, що НАТО розпочало підготовку до найбільшого за останні 20 років перегляду військового планування, який передбачає зосередження оборонних ресурсів на стримуванні Росії. Альянс розглядає можливість скорочення вимог до резервних сил для операцій за межами Європи, щоб посилити готовність до масштабного військового конфлікту на європейському континенті.

Теги: війна Марк Рютте США росія НАТО втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гетьманчук сказала, що відносини між Україною та НАТО вже не формуються за принципом «донор – отримувач»
Українські виробники зброї вперше виграли тендери НАТО
Вчора, 11:57
Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро назвав російські диверсії в Європі державним тероризмом
Міністр внутрішніх справ Естонії звинуватив Росію в державному тероризмі – FT
9 листопада, 19:51
Наслідки російської атаки на Одещину
Удар по Одещині: рятувальники показали наслідки
9 листопада, 18:19
У Москві працювала ППО
Москва потрапила під атаку БпЛА
29 жовтня, 03:01
Триває 1706-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2026 року
26 жовтня, 08:14
На думку бійця, для російських військових перехід на бік України або здача в полон – це можливість зберегти життя
Росіянин, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону», звернувся до окупантів
24 жовтня, 18:15
Сідаков зробив репост допису про проведення турніру, організованого на честь окупанта Кочієва
Олімпійський чемпіон з Росії прорекламував турнір на честь ліквідованого окупанта
24 жовтня, 13:03
Трамп каже, що відмова від санкцій проти РФ відповідає національним інтересам США
AP: Конгрес США вибухнув обуренням через скасування Трампом санкцій проти Росії
18 жовтня, 00:46
У Києві зафіксували пряме влучання БпЛА в будівлю
Російський дрон влучив в офісну будівлю в Києві
13 жовтня, 17:32

Політика

Росія за місяць втрачає стільки військових, скільки США за 14 років у В’єтнамі – Рютте
Росія за місяць втрачає стільки військових, скільки США за 14 років у В’єтнамі – Рютте
Іран заявив про готовність бити по базах США у Європі
Іран заявив про готовність бити по базах США у Європі
Росія висунула вимоги 2021 року: представник Кремля розкрив деталі переговорів
Росія висунула вимоги 2021 року: представник Кремля розкрив деталі переговорів
Сі Цзіньпін зробив заяву про майбутнє Тайваню напередодні зустрічі з Трампом і Путіним
Сі Цзіньпін зробив заяву про майбутнє Тайваню напередодні зустрічі з Трампом і Путіним
Представник Кремля озвучив, чого Путін вимагатиме від переговорників Трампа
Представник Кремля озвучив, чого Путін вимагатиме від переговорників Трампа
Кремль розкрив, про що Путін говоритиме з Віткоффом і Кушнером
Кремль розкрив, про що Путін говоритиме з Віткоффом і Кушнером

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
116K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
106K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua