Росія за місяць втрачає стільки військових, скільки США за 14 років у В’єтнамі – Рютте

Сполучені Штати за 14 років війни у В’єтнамі втратили близько 56 тис. військовослужбовців убитими

Генсек НАТО заявив, що щомісячні втрати російської армії перевищують 40 тис. убитими та тяжкопораненими

Російська армія протягом останніх місяців щомісяця втрачала понад 40 тис. військових убитими та тяжкопораненими. Для порівняння, Сполучені Штати за 14 років війни у В’єтнамі втратили близько 56 тис. військовослужбовців убитими. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Atlantic Future Forum 11 листопада, пише «Главком».

«Путін програє на полі бою. Протягом останніх кількох місяців Росія щомісяця втрачає понад 40 тис. військових – убитими або тяжкопораненими. 40 тисяч. Сполучені Штати за 14 років у В’єтнамі втратили 56 тисяч. А тут – за один місяць 40 тисяч росіян загиблими або тяжкопораненими», – наголосив Рютте.

За його словами, попередні дані за жовтень свідчать, що російські втрати могли перевищити 50 тис. військових за місяць. Водночас генсек НАТО не уточнив джерело цих підрахунків.

Рютте також заявив, що Росія посилила кампанію гібридних дій проти європейських країн. Серед методів, які він приписав російським спецслужбам, – підпали, провокації з безпілотниками та кібератаки.

За словами генсека НАТО, Москва намагається розколоти союзників, дестабілізувати європейські суспільства та послабити підтримку України. Однак, запевнив він, Альянс відповідатиме на такі дії посиленням допомоги Києву.

«На кожну російську гібридну атаку проти наших країн ми відповідаємо збільшенням підтримки України», – заявив Рютте.

Він також зазначив, що країни НАТО нарощують інвестиції в оборону, аби посилити спроможність Альянсу захищати свою територію.

Варто нагадати, що НАТО розпочало підготовку до найбільшого за останні 20 років перегляду військового планування, який передбачає зосередження оборонних ресурсів на стримуванні Росії. Альянс розглядає можливість скорочення вимог до резервних сил для операцій за межами Європи, щоб посилити готовність до масштабного військового конфлікту на європейському континенті.