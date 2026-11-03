Україна продовжить переговори з міжнародними партнерами щодо досягнення миру

До зустрічі долучаться представники США, Єврокомісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Світового банку

Україна продовжить переговори з міжнародними партнерами щодо досягнення миру, повоєнного відновлення та гарантій безпеки. Робочі зустрічі відбудуться у Брюсселі протягом двох днів. Їх прийматиме Європейська комісія. Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, пише «Главком».

За його словами, у роботі візьмуть участь представники США, Єврокомісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Світового банку. Українську сторону представлятимуть команди Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Офісу президента.

Умєров зазначив, що зустріч у Брюсселі стане продовженням переговорів, які раніше відбулися у Флориді та Осло. Цього разу учасники на рівні робочих команд детально опрацюють напрацювання щодо повоєнного відновлення, економічного розвитку та довгострокової стійкості України.

Окрему зустріч присвятять гарантіям безпеки. У четвер українська делегація продовжить роботу над цим питанням разом із представниками США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО.

«Безпека, відновлення і розвиток мають бути частинами одного плану для України після війни», – наголосив Умєров.

Варто нагадати, що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що представники європейських країн не зможуть долучитися до майбутнього раунду переговорів в Абу-Дабі.