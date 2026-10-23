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Президент Румунії звинуватив РФ в ударі по судну в Чорному морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент Румунії звинуватив РФ в ударі по судну в Чорному морі
На борту судна перебували 13 членів екіпажу
фото: Digi24

Нікушор Дан: Настав час Росії серйозно поставитися до мирних ініціатив Сполучених Штатів та Європи

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що комерційне судно затонуло поблизу територіальних вод Румунії через удар БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці судно Khoryv, що плавало під прапором Коморських островів, було вражене дроном і затонуло поблизу територіальних вод Румунії. На жаль, один моряк загинув, а ще трьох досі розшукують. Я висловлюю подяку рятувальникам з міністерства внутрішніх справ, без втручання яких кількість жертв була б набагато більшою», – йдеться у повідомленні.

Нікушор Дан додав: «Цей напад є ще одним прикладом трагічних наслідків агресії Росії проти України. Настав час Росії серйозно поставитися до мирних ініціатив Сполучених Штатів та Європи, прийняти пропозиції про перемир’я та покласти край війні».

Прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску наголосив, що інцидент у Чорному морі за межами територіальних вод Румунії, є неприйнятним і становить грубе порушення міжнародного права, зокрема свободи судноплавства, що є наслідком ескалації з боку Росії.

«Ми перебували у постійному контакті з відповідними органами влади нашої країни, і наші зусилля зосереджені на порятунку людських життів та забезпеченні безпеки моряків. Ми продовжуватимемо переговори з нашими союзниками та координацію дій з Болгарією й Туреччиною, щоб забезпечити свободу судноплавства та морську безпеку», – підкреслив прем'єр.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також сказала: «Я глибоко стурбований черговою ескалацією напруженості з боку Росії в Чорному морі. Біля берегів Румунії було обстріляно цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажем. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти невинних людей і відкрито порушують норми міжнародного права».

Нагадаємо, у Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло комерційне судно, яке було вражене дроном. Унаслідок цього загинула людина, рятувальники продовжують пошуки трьох інших членів екіпажу.

Теги: Нікушор Дан війна Румунія

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