«Це вже сімнадцята або вісімнадцята така обіцянка»: Зеленський про заяву Путіна щодо швидкого захоплення Донеччини

Російський диктатор Путін знову пообіцяв представникам Трампа захопити Донецьку область за кілька місяців

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в ООН прокоментував нові заяви Володимира Путіна щодо Донецької області. Про це пише «Главком».

За словами українського лідера, очільник Кремля знову пообіцяв представникам президента США припинити бойові дії в регіоні, попросивши для цього додатково кілька місяців.

Зеленський підкреслив, що це вже сімнадцята або вісімнадцята подібна обіцянка з боку російського диктатора.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що якщо Росія продовжить атакувати українську енергосистему та об'єкти теплопостачання, Україна відповідатиме.

За словами глави держави, українці розуміють, що майбутня зима може бути складною, однак Росія також має відчути наслідки продовження атак. «Українці розуміють, що ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити її болісною і для Росії», – сказав Зеленський.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати передадуть Росії українську пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах: Росія не атакує українську енергетику, а Україна не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну, втрати російської армії, удари по території РФ, переговори та майбутнє військових технологій. «Главком» зібрав головні тези виступу президента.