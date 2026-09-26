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Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року
Триває 1676-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак зафіксовано на Костянтинівському та Покровському напрямках

За минулу добу на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9223 дронів-камікадзе та здійснили 2636 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 44 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління та запуску БпЛА, шість артилерійських систем та склад боєприпасів противника.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Гаврилова-Слобода, Середина-Буда, Товстодубове, Уланове, Фотовиж, Яструбщина, Гирине, Сопич, Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Рівне, Безсалівка, Нескучне, Волфине, Павлівка, Кіндратівка, Рогізне, Писарівка, Мала Корчаківка, Олексіївка, Храпівщина, Могриця, Миропілля; Михальчина Слобода Чернігівської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Кореньок, Вакалівщина та Суми.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили сім ворожих штурмів. Окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ та здійснили 128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля населених пунктів Лиман, Синельникове, Вільча, Чайківка та в бік Кудіївки, Ізбицького, Захарівки, Малого Бурлука, Путникового

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 3

Ворог один раз атакував в районі Ківшарівки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти три рази атакували в районах населених пунктів Копанки та Новоселівка.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив п’ять штурмових дій, поблизу населеного пункту Крива Лука та в бік Стародубівки, Миколаївки, Оріхуватки.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 6

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Степанівки, Новоселівки, Русиного Яру та Вільного.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 21 атаку. Ворог виявляв активність в районах населених пунктів Дорожнє, Світле, Водянське, Красноподілля, Молодецьке та в напрямках Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Сергіївки, Новопавлівки.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 9

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в бік Запорізького.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 10

Окупанти атакували сім разів. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Копані.

На оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в бік населеного пункту Павлівка.

Нагадаємо, триває 1676-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб військові фронт

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