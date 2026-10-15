Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року
Триває 1695-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

35 атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 15 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8224 дрони-камікадзе та здійснили 2625 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 15 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника та пусковий майданчик БпЛА.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Яструбщина, Нескучне, Бачівськ, Хрінівка, Волфине, Козаче, Шалигине Сумської області; Лісківщина Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Партизанське та Суходіл.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор здійснив дві штурмові дії, завдав одного авіаційного удару, застосувавши один КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Чугунівка, Миколаївка, Рибалчине та в бік Захарівки, Чорного, Малої Вовчої.

На куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 3

Ворог 18 разів намагався покращити свої позиції, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти сім разів атакували у бік населених пунктів Колодязі, Лиман та неподалік Масляківки.

На слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 5

Противник здійснив дві атаки у районі Кривої Луки.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 6

Зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Грузького, Вільного та Молодецького.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 7

35 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Чернігівка, Світле, Добропілля, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Мирне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 8

Ворог один раз штурмував у бік Березового.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 9

Окупанти 16 разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рибне, Тернувате, Рівне, Воздвижівка, Гірке, Верхня Терса, Новоселівка, Гуляйпільське та Омельник.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року фото 10

Ворог чотири рази намагався атакувати в бік Павлівки та Степногірська.

Нагадаємо, триває 1695-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС посилює оборону на тлі загрози з боку Росії
Європа готується до можливого протистояння з РФ
18 вересня, 17:07
Крижанівський заявив, що серед росіян є люди, які критично ставляться до влади Володимира Путіна
Перший посол України в РФ заявив, що «хороші росіяни» існують
22 вересня, 20:52
Зеленський заявив про готовність Росії розширити війну
Росія атакувала десять областей України: Зеленський розповів про наслідки
21 вересня, 11:00
Москва не демонструє готовності погодитися на припинення вогню, заявив Буданов
Буданов зробив заяву щодо припинення вогню
26 вересня, 15:49
За даними Зеленського, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз
«Знаємо з внутрішніх документів РФ» – Зеленський розповів про нові плани Путіна
26 вересня, 22:00
«Панцирь-С2» – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс
Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»
28 вересня, 11:32
Зеленський повторив своє відоме відео 2022 року
«Усі тут». Зеленський на фронті повторив легендарне відео перших днів вторгнення
1 жовтня, 15:57
Російські хакери зламували не лише камери військових відомств, але й пристрої в житлових будинках Києва
Росія шпигувала за українцями через десятки тисяч камер – WSJ
12 жовтня, 10:19
Трамп знову звинуватив Байдена у війні в Україні
Трамп несподівано назвав нову причину війни в Україні
Сьогодні, 06:40

Події в Україні

Повітряні сили розкрили, чим Росія уночі била по Україні
Повітряні сили розкрили, чим Росія уночі била по Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року
У Києві оголошено третю від початку доби повітряну тривогу
У Києві оголошено третю від початку доби повітряну тривогу
Кіровоградщина понад 10 годин перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків
Кіровоградщина понад 10 годин перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків
Окупанти вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині
Окупанти вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
76K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
13 жовтня, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua