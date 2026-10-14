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У столиці тимчасово призупинено рух електротранспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У столиці тимчасово призупинено рух електротранспорту
Організовано рух автобусів за маршрутами № 8-Т та № 38-ТР
фото: Вечірній Київ (ілюстративне)

Рух електротранспорту призупинено у двох районах столиці

Унаслідок нічної російської атаки тимчасово призупинено рух електротранспорту у двох районах Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київпастранс.

«У зв’язку з нічною атакою на Київ тимчасово призупинено рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах», – йдеться у повідомленні.

Організовано рух автобусів за маршрутами № 8-Т та № 38-ТР.

Затримка руху трамваїв 

Згодом стало відомо, що затримується рух трамваїв №№ 1, 3, 15, 18 по вул. Старовокзальна. Організовано рух автобусів: № 3Т.

Змінено рух тролейбусів та автобусів

Змінено рух тролейбусів №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9к, 12, 17, 37, 40, 42, 43, 50, 50к та автобусів №№ 33, 81.

Рух тролейбусів організовано:

  • №№ 4, 5, 7, 8, 17 до Повітрофлотського шляхопровода;
  • №№ 37, 50, 50к – вул. Милославська – з.п. «Куренівка»;
  • №№ 1, 12, 42, 43 до пл. Деміївська;
  • №№ 9к, 40 вул. Кадетський Гай – Повітрофлотський шляхопровід.

Рух автобусів організовано:

  • № 33 курсують без заїзду на Лісовий проспект;
  • № 81 без заїзду на вул. Космонавта Поповича.

Нагадаємо, Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на Лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, пізно ввечері 13 жовтня Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок. Він нагадав, що Україна підтримала припинення ударів по енергетиці. Натомість Росія, за його словами, не вважає за потрібне дотримуватися того, про що заявив президент США, і знову обирає мішенню електростанцію та життя українців.

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Теги: громадський транспорт Київ війна

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