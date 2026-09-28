Росія вдруге за місяць вдарила по заводу «Рудь» в Житомирі

На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу

«Рудь» – виробник морозива та інших заморожених продуктів із Житомира

Російські безпілотники вночі 28 вересня вдруге за місяць атакували підприємство харчової промисловості в Житомирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на polissya.today.

За даними місцевих медіа, йдеться про Житомирський маслозавод, який працює під брендом «Рудь» – найбільшого виробника морозива в Україні.

Що відомо про компанію

«Рудь» – виробник морозива та інших заморожених продуктів із Житомира. За даними Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОДА, підприємство є найбільшим в Україні виробником морозива та одним із лідерів ринку заморожених продуктів. За даними пресслужби, його частка ринку становить 30%.

Компанія працює з 1998 року. Її виробничий комплекс у Житомирі має власну сировинну базу й щороку переробляє понад 35 тис. тонн молока. Продукцію «Рудь» продають у понад 75 тис. торгових точок в Україні. Це також найбільший український експортер морозива: товари постачають до понад 36 країн, зокрема до мереж Lidl, Kaufland, REWE, Billa, Aldi, Tesco, Auchan, Carrefour і Metro. Крім морозива, підприємство випускає заморожені овочі та ягоди, тісто, хлібобулочні вироби, молочну продукцію й напівфабрикати.

За даними YouControl, виторг компанії за перше півріччя 2026 року зріс на 13,4% – до 2,5 млрд грн, а прибуток знизився на 17,2% – до 245,5 млн грн.

Нагадаємо, російська атака 5 вересня вщент зруйнувала охолоджувальний склад компанії «Рудь» у Житомирі разом з адміністративно-побутовими приміщеннями. На складі перебували готова продукція (товари в обороті), навантажувальна техніка та інше майно компанії.