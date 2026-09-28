РФ вдарила по об’єкту інфраструктури Запоріжжя: над містом здійнявся стовп чорного диму

На місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби

Російські війська атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок удару на місці влучання спалахнула пожежа, є інформація про кількох постраждалих. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише «Главком».

На місці атаки вже працюють рятувальники та інші екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки удару та обстежують територію. Інформація про кількість постраждалих і масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Раніше російські війська неодноразово атакували Запоріжжя, завдаючи ударів по цивільній та інфраструктурі міста. Внаслідок атаки російського безпілотника загорівся приватний будинок, пошкоджено сусідні житлові та нежитлові споруди. За попередніми даними, у зруйнованій частині оселі можуть перебувати двоє людей.

Також Російські війська завдали ударів по медичному закладу Запоріжжя, де виникла пожежа. З будівлі евакуювали п'ятьох людей. За попередньою інформацією, один чоловік отримав легкі травми. Йому надали необхідну медичну допомогу.