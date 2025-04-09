Мадуро оголосив надзвичайний економічний стан у Венесуелі: що це означає

Указ президента потребує схвалення Національної асамблеї та конституційної палати Верховного суду

Невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про надзвичайну економічну ситуацію в країні після «економічної війни» уряду США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Мадуро, виступаючи на державному телебаченні, заявив, що президентський указ оголошує в країні надзвичайний стан економіки на 60 днів і дозволяє йому вжити всіх необхідних заходів для забезпечення економічного зростання.

За його словами, ці заходи включають призупинення федеральних, штатних і муніципальних податків, а також дозвіл на витрати з казначейства та інших джерел фінансування, які не входять до щорічного бюджету.

Указ також передбачає створення інститутів для боротьби з ухиленням від сплати податків, призупинення податкових пільг, створення механізмів імпортозаміщення та сприяння інвестиціям. «Дуже важливо отримати нові джерела інвестицій», – сказав Мадуро, додавши, що інвестори у Венесуелі «отримають особливе ставлення».

Bloomberg пише, що указ президента потребує схвалення Національної асамблеї та конституційної палати Верховного суду.

Нагадаємо, що у січні Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели, продовживши свій третій термін перебування на посаді ще на шість років попри протести громадян та докази фальсифікацій на виборах.

До слова, Європейський союз вимагає від Венесуели припинити репресії.