Трамп пригрозив ввести 25% мита країнам, які купують газ і нафту у Венесуели

«Тарифна війна» Трампа набирає обертів для країн, які пов’язані з торівлею газом та нафтою з Венесуелою

Президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву, оголосивши про запровадження 25% мит на будь-яку країну, яка купує нафту чи газ у Венесуели. Цей крок, за словами Трампа, спрямований на посилення тиску на південноамериканську країну, яку він звинувачує у ворожому ставленні до США та підтримці кримінальних угруповань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

24 березня Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social, що нові мита набудуть чинності 2 квітня 2025 року, у так званий «День визволення Америки». Він наголосив, що будь-яка країна, яка продовжить торгівлю з Венесуелою, буде змушена сплачувати 25% тариф на всі операції зі Сполученими Штатами.

«Венесуела була дуже ворожою до Сполучених Штатів і свобод, які ми відстоюємо. Тому будь-яка країна, яка купує нафту чи газ у Венесуели, буде змушена платити мито», – написав Трамп.

Цей крок може мати значний вплив на Китай, який є найбільшим покупцем венесуельської нафти, а також на інші країни, що імпортують енергоресурси з Венесуели. За даними Bloomberg, експорт венесуельської нафти досяг п’ятирічного максимуму в лютому 2025 року, що свідчить про зростання попиту на її ресурси.

Раніше цього місяця адміністрація Трампа оголосила, що змушує Chevron Corporation припинити свою діяльність у Венесуелі до 3 квітня. Це стало відповіддю на відсутність прогресу у виборчих реформах та поверненні мігрантів, які, за словами Трампа, були відправлені до США з метою дестабілізації.

Відносини між США та Венесуелою залишаються напруженими протягом останніх років. У 2018 році адміністрація Трампа запровадила санкції проти венесуельської нафтової галузі, намагаючись послабити режим Ніколаса Мадуро. Однак у 2023 році Chevron отримала спеціальну ліцензію на експорт венесуельської нафти до США, що стало винятком із загальної політики санкцій.

Венесуела, зі свого боку, звинувачує США у втручанні у внутрішні справи країни та використанні економічного тиску як інструменту політичного впливу. Нові мита можуть ще більше загострити ситуацію, створюючи додаткові виклики для міжнародної торгівлі та дипломатії.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.

Також, США імпортують яйця з Республіки Корея та Туреччини, щоб знизити ціни. Про це заявила в п'ятницю міністр сільського господарства США Брук Роллінз. Вона повідомила журналістам у Вашингтоні, що імпорт із Туреччини та Південної Кореї вже почався і що Білий дім також веде переговори з іншими країнами щодо тимчасового імпорту яєць.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила позбавити статусу тимчасового резидента 530 тис. вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Мігрантам, які беруть участь у програмах, було наказано покинути країну до 24 квітня, через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі. Наразі невідомо, скільки з цих 530 тисяч осіб отримали інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися в країні на законних підставах.