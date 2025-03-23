Південна Корея оголосила надзвичайний стан: що сталося

Міністерство внутрішніх справ і безпеки країни оголосило режим надзвичайного стану в південних регіонах

У Південній Кореї запровадили режим надзвичайного стану через масштабні лісові пожежі, що спалахнули на півдні країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У п'ятницю пожежники докладали всіх зусиль, аби загасити вогонь у південному окрузі Санчхон, а також у щонайменше трьох інших регіонах. За даними Лісової служби Кореї, пожежа в Санчхоні, яка забрала життя чотирьох людей і спричинила поранення ще шістьох, до вечора суботи була локалізована на 25%.

Для боротьби з вогнем влада мобілізувала сотні працівників і десятки спецтранспортів. Пожежа вже знищила близько 847 гектарів території, змусивши 260 жителів Санчхона евакуюватися. Загалом близько 620 мешканців південно-східного міста Ульсан і провінції Кенсан шукали укриття від стихії.

Міністерство внутрішніх справ і безпеки країни оголосило режим надзвичайного стану в південних регіонах, щоб спростити мобілізацію ресурсів для ліквідації пожеж. Санчхон було визначено як особливу зону лиха.

Видання пише, що ці події відбуваються на тлі однієї з найбільших політичних криз у країні за останні десятиліття. Ситуація загострилася після того, як президент Юн Сок Єль у грудні на короткий час оголосив воєнний стан. Наразі країною керує міністр фінансів Чхве Сан Мок, який виконує обов’язки президента.

Нагадаємо, прихильники президента Республіки Корея Юн Сок Йоля, зокрема жінки, зістригають та збривають волосся біля будівлі Конституційного суду на знак протесту проти імпічменту глави держави.