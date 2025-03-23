Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Південна Корея оголосила надзвичайний стан: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Південна Корея оголосила надзвичайний стан: що сталося
У південному окрузі Південної Кореї спалахнули пожежі
фото: Yonhap/AP

Міністерство внутрішніх справ і безпеки країни оголосило режим надзвичайного стану в південних регіонах

У Південній Кореї запровадили режим надзвичайного стану через масштабні лісові пожежі, що спалахнули на півдні країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У п'ятницю пожежники докладали всіх зусиль, аби загасити вогонь у південному окрузі Санчхон, а також у щонайменше трьох інших регіонах. За даними Лісової служби Кореї, пожежа в Санчхоні, яка забрала життя чотирьох людей і спричинила поранення ще шістьох, до вечора суботи була локалізована на 25%.

Для боротьби з вогнем влада мобілізувала сотні працівників і десятки спецтранспортів. Пожежа вже знищила близько 847 гектарів території, змусивши 260 жителів Санчхона евакуюватися. Загалом близько 620 мешканців південно-східного міста Ульсан і провінції Кенсан шукали укриття від стихії.

Міністерство внутрішніх справ і безпеки країни оголосило режим надзвичайного стану в південних регіонах, щоб спростити мобілізацію ресурсів для ліквідації пожеж. Санчхон було визначено як особливу зону лиха.

Видання пише, що ці події відбуваються на тлі однієї з найбільших політичних криз у країні за останні десятиліття. Ситуація загострилася після того, як президент Юн Сок Єль у грудні на короткий час оголосив воєнний стан. Наразі країною керує міністр фінансів Чхве Сан Мок, який виконує обов’язки президента.

Нагадаємо, прихильники президента Республіки Корея Юн Сок Йоля, зокрема жінки, зістригають та збривають волосся біля будівлі Конституційного суду на знак протесту проти імпічменту глави держави.

Читайте також:

Теги: Південна Корея пожежа надзвичайний стан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 23 березня
Обстріл Києва та області: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Аеропорт «Хітроу» зачинено через велику пожежу на електропідстанції поблизу
Один із найзавантаженіших аеропортів світу закрився через масштабну пожежу на електропідстанції
21 березня, 05:06
Міністерство юстиції згодом надасть комплексний аналіз висновків суду та план дій щодо виконання рішення
Мінʼюст відреагував на рішення Європейського суду щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014-го
13 березня, 16:27
Північна Корея запустила щонайменше дві балістичні ракети ближньої дії
КНДР знову запускає ракети: раніше Трамп заявляв, що «добре ладнає» з її очільником
10 березня, 09:50
За словами правоохоронців, якщо винних у пожежі зайдуть, їм загрожує до трьох років в'язниці
Спалювання сухої трави на Київщині призвело до пожежі, зайнялися будинки
7 березня, 16:54
Сили ППО збили 103 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей
1 березня, 08:45
Пожежу ліквідовано о 13:06 на площі 300 кв. м
У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото)
27 лютого, 14:47
Північна Корея направила до РФ ще понад 1000 військовослужбовців
Північна Корея відправила до Росії додаткові війська
27 лютого, 06:37
На місці влучання сильна пожежа
Ворожий дрон влучив у будинок у Києві (відео)
25 лютого, 23:35

Соціум

Південна Корея оголосила надзвичайний стан: що сталося
Південна Корея оголосила надзвичайний стан: що сталося
Папу Римського випишуть з лікарні вже сьогодні
Папу Римського випишуть з лікарні вже сьогодні
Перегони по-французьки. Поліцейські влаштували масштабну ДТП у Парижі (відео)
Перегони по-французьки. Поліцейські влаштували масштабну ДТП у Парижі (відео)
У Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу: є загиблі та поранені
У Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу: є загиблі та поранені
Маск вразив мережу ексцентричною поведінкою у Білому домі
Маск вразив мережу ексцентричною поведінкою у Білому домі
Авіакомпанія Ryanair ініціювала кримінальне розслідування щодо пасажира-дипломата
Авіакомпанія Ryanair ініціювала кримінальне розслідування щодо пасажира-дипломата

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
32K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
27K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
8549
Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву
7468
Українські військові розповіли про важкий відступ із Курщини – WSJ

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua