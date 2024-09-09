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Європейський союз вимагає від Венесуели припинити репресії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Європейський союз вимагає від Венесуели припинити репресії
фото з відкритих джерел

Кандидат від опозиції на виборах президента Венесуели Едмундо Гонсалес зазнав політичних переслідувань і «стикнувся з прямими загрозами своїй безпеці та свободі» 

Європейський Союз рішуче засудив політичні переслідування в Венесуелі та закликав владу країни припинити репресії проти опозиції, свавільні арешти та звільнити всіх політичних в'язнів. З відповідною заявою виступив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

«ЄС наполягає на тому, щоб влада Венесуели припинила репресії, свавільні арешти й переслідування представників опозиції та громадянського суспільства, а також звільнила всіх політичних в'язнів», – наголосив Боррель.

Особливу стурбованість ЄС викликає ситуація з кандидатом від опозиції на виборах президента Едмундо Гонсалесом, який зіткнувся з прямими загрозами своїй безпеці та свободі.

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив, що в демократичних країнах жоден політичний лідер не повинен шукати притулку в іншій країні, і закликав владу Венесуели забезпечити вільні та чесні вибори.

Нагадаємо, Іран відреагував на звинувачення у передачі балістики Росії.

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Теги: вибори репресії Венесуэла влада

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