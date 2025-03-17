США депортували сотні венесуельців, попри заборону суду

Білий дім запевняє, що депортація відбулася законно

Понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що у неділю, 16 березня, до країни прибули 238 членів Tren de Aragua та 23 представники міжнародного угруповання MS-13. Проте ані США, ані Сальвадор не надали жодних доказів їхньої причетності до злочинної діяльності.

Раніше суд видав 14-денну заборону на депортацію осіб, яких адміністрація Дональда Трампа визнала учасниками «ворожої агресії» проти США. Однак на момент винесення рішення літаки вже вилетіли, що викликало запитання щодо виконання судових наказів урядом.

Прессекретар Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація діяла законно і депортація відбулася до набуття чинності судової заборони.

Людей було депортовано на підставі закону понад двохсотрічної давнини про ворожих іноземців, який востаннє застосовувався під час Другої світової війни для інтернування японців, німців та італійців у США. Венесуела різко розкритикувала дії США.

Організації із захисту прав людини, зокрема Amnesty International USA, звинуватили адміністрацію Трампа у використанні старого закону для обходу правових процедур.

За словами Букеле, усі депортовані одразу були переведені до в’язниці Центр утримання терористів – найбільшої в’язниці Сальвадору, яка може вмістити до 40 тис. людей. Раніше правозахисники неодноразово звинувачували цей заклад у нелюдських умовах утримання.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.

Як повідомлялося, чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

До слова, новий план Єврокомісії передбачає посилення тиску на мігрантів, хто не бажає співпрацювати з владою чи надає неправдиву інформацію. Їм загрожує скорочення соціальної допомоги.