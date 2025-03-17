Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США депортували сотні венесуельців, попри заборону суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США депортували сотні венесуельців, попри заборону суду
Ймовірні члени банди Tren de Aragua, депортовані у в'язницю Сальвадору
скріншот з відео

Білий дім запевняє, що депортація відбулася законно

Понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що у неділю, 16 березня, до країни прибули 238 членів Tren de Aragua та 23 представники міжнародного угруповання MS-13. Проте ані США, ані Сальвадор не надали жодних доказів їхньої причетності до злочинної діяльності.

Раніше суд видав 14-денну заборону на депортацію осіб, яких адміністрація Дональда Трампа визнала учасниками «ворожої агресії» проти США. Однак на момент винесення рішення літаки вже вилетіли, що викликало запитання щодо виконання судових наказів урядом.

Прессекретар Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація діяла законно і депортація відбулася до набуття чинності судової заборони.

Людей було депортовано на підставі закону понад двохсотрічної давнини про ворожих іноземців, який востаннє застосовувався під час Другої світової війни для інтернування японців, німців та італійців у США. Венесуела різко розкритикувала дії США.

Організації із захисту прав людини, зокрема Amnesty International USA, звинуватили адміністрацію Трампа у використанні старого закону для обходу правових процедур.

За словами Букеле, усі депортовані одразу були переведені до в’язниці Центр утримання терористів – найбільшої в’язниці Сальвадору, яка може вмістити до 40 тис. людей. Раніше правозахисники неодноразово звинувачували цей заклад у нелюдських умовах утримання.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.

Як повідомлялося, чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

До слова, новий план Єврокомісії передбачає посилення тиску на мігрантів, хто не бажає співпрацювати з владою чи надає неправдиву інформацію. Їм загрожує скорочення соціальної допомоги.

Читайте також:

Теги: США депортація мігранти Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наказав федеральним працівникам повернутися до офісів
Федеральні працівники стикнулися з незручностями в офісах та звинуватили Трампа
Сьогодні, 04:55
Трамп віддав честь «безстрашним» собакам у День ветеранів K-9
Як треба поважати собак: Трамп подав приклад
14 березня, 13:51
Лара Трамп вважає, що Дональд Трамп та Ілон Маск багато зробили для США
Невістка президента США заявила, що американці «повинні цілувати ноги» Трампу та Маску
12 березня, 04:47
Екстрений саміт ЄС, підвищення облікової ставки. Головне за 6 березня
Екстрений саміт ЄС, підвищення облікової ставки. Головне за 6 березня
6 березня, 21:08
Всі в очікуванні президента Трампа
Всі в очікуванні Трампа: хто вже прибув та перші деталі з Капітолію
5 березня, 04:06
Не дивно, що уповноважений Трампом «політкуховар» після тригодинної бесіди з підполковником КДБ Путіним заявив, що «подружив» із ним
«Політичні куховарки» Трампа або Вербуй, Воване, донесхочу!
1 березня, 17:07
«За» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався
Генасамблея ООН ухвалила український варіант резолюції щодо річниці вторгнення РФ
24 лютого, 18:47
Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України
США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України
24 лютого, 10:22
Президент України відклав візит до Саудівської Аравії
Президент України відклав візит до Саудівської Аравії
18 лютого, 16:54

Соціум

Канадці пропонують заблокувати США доступ до Pornhub на тлі митної війни
Канадці пропонують заблокувати США доступ до Pornhub на тлі митної війни
США депортували сотні венесуельців, попри заборону суду
США депортували сотні венесуельців, попри заборону суду
Круїзні лайнери під заборону? Канада отримала нову загрозу від США
Круїзні лайнери під заборону? Канада отримала нову загрозу від США
Було два етапи виведення військ – Defense Express про відступ ЗСУ на Курщині
Було два етапи виведення військ – Defense Express про відступ ЗСУ на Курщині
Крим – це Україна! За кордоном пройде масштабна акція до річниці незаконної анексії півострова
Крим – це Україна! За кордоном пройде масштабна акція до річниці незаконної анексії півострова
На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі
На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
40K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора
13K
Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times
9477
У мережі набирає популярності відео розваг доньки Суркіса з її чоловіком

Новини

Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Сьогодні, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua